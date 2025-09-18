Thị trường nổi bật - USDJPY (07.12.2023)
Cặp tiền USDJPY đang giảm khoảng 1,3% trong phiên hôm nay. Nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm này là bởi sự mạnh lên...
Tin tức thị trường
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở phiên suy yếu Dữ liệu về đơn xin trợ cấp thất nghiệp và báo cáo...
Tin tức & dữ liệu: Hợp đồng dầu thô WTI tại Mỹ rớt 4,07% xuống 69,38 USD/thùng - lần đầu tiên đánh mất mốc 70 USD kể từ...
Dữ liệu sản xuất công nghiệp tháng 10 của Đức được công bố lúc 14:00 giờ chiều nay. Báo cáo dự kiến sẽ...
Danske Research đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền EURGBP. Danske khuyến nghị nên mở vị thế mua trên cặp này với các...
Phố Wall mở đầu phiên giao dịch hôm qua khá lạc quan sau báo cáo của ADP cho thấy việc làm ở Hoa Kỳ chỉ tăng...
Danske Research đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền AUDUSD. Danske khuyến nghị nên mở vị thế bán trên cặp tiền này với...
Dầu đã phải chịu áp lực đáng kể sau cuộc họp của OPEC+ vào thứ Năm tuần trước (30 tháng 11 năm 2023). Trong đó...
Danske Research đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền EURJPY. Danske khuyến nghị bạn nên mở vị thế bán trên cặp tiền này...
Bộ Năng lượng Hoa Kỳ sẽ công bố dữ liệu về sự thay đổi hàng tuần trong tồn kho năng lượng của Hoa Kỳ. Dữ liệu API công...
Ngân hàng Canada đã công bố quyết định chính sách tiền tệ mới nhất của mình hôm nay lúc 22:00...
Công ty y tế Inmode (INMD.US) của Israel đã giảm hơn 10% trong phiên hôm nay sau khi hạ dự báo doanh thu cho cả năm 2023,...
Phố Wall mở cửa tăng trưởng, chỉ sô Russell 2000 dẫn đầu mức tăng trong phiên hôm nay Chỉ số US100 giảm xuống dưới...
Báo cáo ADP tháng 11 là một trong những dữ liệu quan trọng của lịch kinh tế ngày hôm nay, được công bố lúc...
Chỉ số DE30 của Đức đạt đỉnh trong lịch sử Thử nghiệm lâm sàng thất bại khiến cổ phiếu Merck giảm 12% Cổ phiếu Bayer...
Báo cáo ADP sẽ được công bố lúc 20:15 tối hôm nay, báo cáo sẽ cho biết về sự thay đổi việc làm ở...
Thống đốc Ngân hàng Latvia và thành viên của Ngân hàng Trung ương Châu Âu, Martins Kazaks...
Dự báo về việc Fed sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ vào năm 2024 và sự tăng trưởng mạnh mẽ của Bitcoin đang duy trì...
Trên thị trường tiền tệ, dữ liệu quan trọng trong ngày hôm nay sẽ là báo cáo ADP từ Mỹ và quyết định lãi...
