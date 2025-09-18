Lịch kinh tế: Trọng tâm của hôm nay - báo cáo ADP và quyết định lãi suất của BoC
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở phiên hôm nay tăng trưởng Nhà đầu tư tập trung chú ý vào dữ...
Tin tức thị trường
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Dữ liệu đơn đặt hàng nhà máy Tháng 10 của Đức (so với tháng trước) : Thực tế -3,7% ; dự kiến 0,2%; trước đó...
Tin tức & dữ liệu: Sáng sớm hôm nay 06/12, Bitcoin tiến sát cột mốc 45.000 USD - đánh dấu mức cao nhất trong vòng...
Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Ba, Dow Jones giảm 0.22%, S&P 500 lùi 0.06% và Russell 2000...
Dữ liệu thị trường việc làm của Mỹ (báo cáo JOLTS) đã được công bố hôm nay với kết quả thấp hơn nhiều so với dự...
Ngân hàng Canada sẽ công bố quyết định chính sách tiền tệ tiếp theo vào ngày mai lúc 22:00 giờ...
Dầu OPEC+ đã quyết định cắt giảm sản lượng bổ sung tự nguyện từ các quốc gia như Iraq và Các Tiểu vương quốc Ả Rập...
Hai báo cáo được quan tâm nhất trong ngày hôm nay của Hoa Kỳ đã được công bố lúc 22:00 giờ VN, bào...
Phố Wall mở cửa suy yếu Chỉ số US500 tiến tới mức đáy của ngày hôm qua Cổ phiếu GitLab tăng vọt sau khi...
PMI Dịch vụ tháng 11 của Eurozone : Thực tế 48,7 (dự kiến 48,2; trước đó 48,2) PMI Dịch vụ tháng 11 của...
Chỉ số chứng khoán Âu dự kiến mở phiên hôm nay sẽ suy yếu Điểm nhấn của ngày hôm nay dữ liệu PMI và...
Tin tức & dữ liệu: Ngay khi bước vào phiên giao dịch đầu tiên của tuần mới, chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ, Vàng...
Kết phiên ngày thứ Hai, Dow Jones hạ 0,11%, S&P 500 rớt 0,54% và Nasdaq giảm 0,84% - khi các nhà đầu tư chốt...
Dữ liệu về đơn đặt hàng của nhà máy ở Hoa Kỳ đã được công bố trong hôm nay. Số liệu từ báo cáo cho...
Mở phiên tối nay, chứng khoán Mỹ đang cho thấy sự suy yếu khi mà đồng USD đang mạnh lên so với các loại tiền tệ chính. Đối...
Ngày đầu tiên của tháng 12, thứ Sáu tuần trước, vàng đã chính thức đóng nến ở mức cao trong lịch...
Phố Wall mở cửa suy yếu Đồng USD đang mạnh mẽ trở lại trên thị trường tiền tệ Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đang...
Đồng USD suy yếu, giá trái phiếu tăng, lãi suất trái phiếu kho bạc giảm và dự báo về việc cắt giảm lãi...
Dầu đã tăng khoảng 1% vào tối nay sau nhận định của Phó Bộ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ Turk. Ông cho biết, mặc dù việc bổ...
