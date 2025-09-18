Vàng xóa bỏ mức tăng của sáng nay
Vàng đã tăng lên mức đỉnh mới trong lịch sử vào thứ Sáu và đà tăng tiếp tục được kéo dài...
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ công bố quyết định lãi suất vào Thứ Ba, 10:30 giờ VN Ngân hàng...
Tiền điện tử đang cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ vào đầu tuần mới. Hiện tại, Bitcoin đã nhảy vọt hơn 3% trong sáng hôm nay...
Biên bản cuộc họp Riksbank được công bố hôm nay lúc 15:30 giờ VN. Báo cáo liên quan đến cuộc họp ngày...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở phiên hôm nay ổn định Vàng xóa bỏ mức tăng mạnh của sáng...
Tháng 11 đánh dấu mức tăng trưởng mạnh mẽ trên thị trường chứng khoán kể từ đầu năm cho đến nay. Liệu mức tăng này có...
Kết phiên ngày thứ Sáu, S&P 500 tăng 0,59%, Nasdaq tiến 0,55% và Dow Jones cộng 0,82% - ghi...
Phố Wall đang phản ứng ra sao? Hợp đồng tương lai lãi suất ngắn hạn của Mỹ tăng sau nhận xét của Chủ tịch Fed Powell. Phố Wall cũng được...
Cặp USDJPY đang mất gần 0,9% trong phiên cuối tuần. Đồng Yên Nhật đã có nhiều diễn biến tích cực vào đầu phiên...
Báo cáo của ISM công bố về PMI ngành sản xuất của Hoa Kỳ (tháng 11) công bố ở mức: 46,7; dự kiến 47,6; trước...
Đồng EUR đã suy yếu nhanh chóng vào buổi chiều hôm nay sau những bình luận từ thành viên ECB - ông...
Báo cáo thị trường việc làm của Canada cho tháng 11 được công bố hôm nay lúc 20:30 giờ VN. Dự kiến sẽ...
Theo nguồn tin được The Wall Street Journal trích dẫn, Apple (AAPL.US) và Paramount Global (PARA.US) được cho là...
Chỉ số CHN.cash đã mất 1,5% khi tâm lý nhà đầu tư tiêu cực tại Trung Quốc. Chỉ số PMI sản xuất...
Thị trường tiền điện tử đang tiếp diễn đà tích cực với việc Bitcoin tăng trở lại trên mức 38.000 USD. Sự gia tăng này diễn ra...
Các chỉ số chứng khoán châu Âu cho thấy mức mở cửa tăng điểm Dữ liệu PMI cuối kỳ (final) từ Châu...
Tin tức & dữ liệu: Kết thúc tháng 11 năm 2023, giá vàng nối tiếp mức tăng trưởng mạnh mẽ của tháng 10 với đà...
