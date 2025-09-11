Swatch công bố BCTC quý 2; điều gì sẽ xảy ra tiếp theo với cổ phiếu của gã khổng lồ trong ngành đồng hồ?
Swatch (UHR.CH) – công ty sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ – ghi nhận mức tăng gần 1% sau khi công ty phát đi tín hiệu...
Tin tức thị trường
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Xem tiếp
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Xem tiếp
Oracle đã khiến thị trường sôi động với kết quả kinh doanh mới công bố. Trước giờ mở cửa, cổ phiếu công ty tăng hơn 30%, đưa vốn hóa vượt mức 200 tỷ USD. Dù kết quả EPS và doanh thu không đạt kỳ vọng, các chi tiết trong báo cáo...
Xem tiếp
Swatch (UHR.CH) – công ty sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ – ghi nhận mức tăng gần 1% sau khi công ty phát đi tín hiệu...
Sáng thứ Năm, hợp đồng tương lai ca cao ICE (COCOA) giảm hơn 3%, lùi về mức giá được ghi nhận lần cuối vào mùa thu năm...
Các chỉ số chứng khoán tại châu Âu và Mỹ tiếp tục tăng trong phiên sáng thứ Năm, khi nhà đầu tư chờ...
Cổ phiếu của Công ty Sản xuất Bán dẫn Đài Loan (TSMC.US) , nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới, đã giảm...
Thay đổi tỷ lệ thất nghiệp tại Anh trong tháng 6: 25,9 nghìn (Dự báo 21 nghìn, trước đó là 33,1 nghìn) Tỷ...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 16/07, chỉ số S&P 500 tiến 0.32% lên 6,263.70 điểm. Chỉ số Nasdaq cộng 0.26% lên...
Giá bạch kim tăng vọt hôm nay trong bối cảnh chỉ số đô la Mỹ (USDIDX) suy yếu, tâm lý tích cực trên các...
Tổng thống Donald Trump tiếp tục công kích Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell, gọi ông là “ngu ngốc”...
Goldman Sachs (GS.US) đã khởi động mùa báo cáo lợi nhuận bằng việc công bố kết quả kinh doanh quý II năm 2025,...
Các báo cáo từ The New York Times cho thấy Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chuẩn bị một tài liệu nhằm cách chức...
Hôm nay, ngày Thứ Ba là dấu mốc quan trọng đối với luật pháp về tiền điện tử tại Hạ viện Hoa Kỳ. Được đảng Cộng hòa gán...
Biểu đồ giá Vàng, khung thời gian H1: Nguồn: xStation
Các chỉ số chứng khoán Mỹ mở đầu phiên giao dịch thứ Tư với tâm lý thận trọng nhưng lạc quan, sau khi công bố báo...
Hợp đồng tương lai cà phê (COFFEE) đang tăng hơn 3% trong phiên hôm nay và đang cố gắng phục hồi sau khi giá cà...
21:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu EIA : Dự trữ sản phẩm chưng cất hàng tuần của EIA: thực tế 4,173 triệu; trước đó -0,825...
Công ty nuôi cá hồi lớn nhất Quần đảo Faroe – Bakkafrost (BAKKA.NO) – đã đưa ra cảnh báo lợi nhuận trong quý...
Vàng và bạc đã ghi nhận mức tăng ngoạn mục trong 10 năm qua. Không lâu trước đây, đà tăng giá của...
20:15, Hoa Kỳ - Sản lượng công nghiệp tháng 6: Sản xuất công nghiệp: thực tế 0,3% MoM; dự báo...
Thị trường châu Âu hôm nay diễn biến khá biến động, khi nỗi hoảng loạn đầu phiên do kết quả kinh doanh yếu kém của...
19:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu lạm phát tháng 6: PPI (theo năm): thực tế 2,3% YoY; dự báo 2,5% YoY; trước...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ