Tin đầu ngày (01.12.2023): Dầu rơi sau cuộc họp OPEC+, VÀNG đóng nến tháng trên mốc 2.000 USD lần đầu tiên trong lịch sử
Các chỉ số Phố Wall giao dịch trái chiều trong phiên giao dịch cuối cùng của tháng 11. Kết phiên,...
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Bank of America khuyến nghị mở vị thế mua trên EURUSD với các mức sau: Vào lệnh (theo giá thị trường): 1.0923 TP: 1.1500 SL:...
Giá dầu đã giảm hơn 4% kể từ khi OPEC+ thông báo họ đã đạt được thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu bổ sung tại cuộc họp...
IFR khuyến nghị mở vị thế SELL cặp GBPUSD theo các mức sau: Vào lệnh (theo giá thị trường): 1.2659 TP: 1.2335 SL: 1.2745 IFR...
Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) đã ban hành dữ liệu tồn kho khí đốt tự nhiên hàng tuần của Hoa Kỳ hôm...
Dữ liệu doanh số bán nhà đang chờ xử lý của Hoa Kỳ trong tháng 10 đã được công bố lúc 10:00 tối. Báo...
Giá "vàng đen" đã tăng lên mức cao hơn trước tin OPEC+ đồng ý cắt giảm sản lượng. Ả Rập Xê Út sẽ tự nguyện gia hạn mức...
GDP hàng năm của Canada đạt -1,1% so với dự kiến 0,1% và trước đó -0,2% So với quý trước: đạt -0,3% so với trước...
Dầu đã tăng giá vào đầu giờ tối hôm nay, sau khi các phương tiện truyền thông đưa tin rằng OPEC+ có thể...
Biểu đồ nổi bật: EURUSD khung H4: Phiên giao dịch cuối tháng đang chứng kiến sự biến động tương đối lớn ngay khi bước vào...
Chỉ số lạm phát CPI sơ bộ (tháng 11 năm 2023) từ Eurozone. Thực tế: 2,4% so với dự kiến 2,7% và trước đó 2,9% (So với tháng...
Sự phục hồi bất ngờ của đồng USD và loạt dữ liệu từ Pháp được công bố thấp hơn so với dự kiến đã khiến cho cặp tiền EURUSD...
Chỉ số chứng khoán châu Âu mở cửa phiên hôm nay tăng nhẹ Dữ liệu doanh số bán lẻ của Đức cao hơn...
Doanh số bán lẻ tháng 10 của Đức (không điều chỉnh theo mùa). Thực tế: -0,1% so với dự báo -1,9% và trước...
Tin tức & dữ liệu: Kết phiên ngày thứ Tư, Dow Jones tăng nhẹ 0,04%, S&P 500 giảm nhẹ 0,09% và Nasdaq trượt 0,16%. Tính...
Kết phiên ngày thứ Tư, Dow Jones tăng nhẹ 0,04%, S&P 500 giảm nhẹ 0,09% và Nasdaq trượt 0,16%. Tính đến hiện tại,...
Theo các nguồn tin, OPEC và các đồng minh do Nga dẫn đầu đang dự tính cắt giảm sản lượng dầu lên tới 1 triệu thùng/ngày. Sự...
Thành viên Bostic phản ánh quan điểm thận trọng nhưng cũng lạc quan về nền kinh tế Mỹ. Ông dự đoán hoạt động...
Phố Wall tăng trưởng, các chỉ số chứng khoán tiến tới mức đỉnh trong năm nay Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm...
Tồn kho EIA trong tuần trước: Tồn kho dầu thô Cushing của EIA Thực tế 1,854 triệu thùng ( trước đó 0,858 triệu thùng ) Tồn...
