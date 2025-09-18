Liệu cà phê có đủ cung cấp cho lượng tiêu thụ của thị trường hay không?
Khi nói đến thị trường hàng hóa, thì nhà đầu tư sẽ nghĩ ngay tới thị trường dầu, khí đốt hoặc vàng, ít...
Tin tức thị trường
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Xem tiếp
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Xem tiếp
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Xem tiếp
Khi nói đến thị trường hàng hóa, thì nhà đầu tư sẽ nghĩ ngay tới thị trường dầu, khí đốt hoặc vàng, ít...
Ngân hàng Dự trữ New Zealand quyết định giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp ngày hôm nay. Lãi suất tiền...
20:30 - Bản sửa đổi GDP quý 3 của Hoa Kỳ GDP (tính theo tỷ lệ hàng năm): 5,2% so với trước đó 4,9% Chỉ...
Lạm phát CPI sơ bộ tháng 11 của Đức được công bố lúc 20:00 giờ tối nay. Báo cáo dự kiến lạm phát CPI...
Các chỉ số chứng khoán châu Âu và Mỹ đang cho thấy sự tăng trưởng trong ngày hôm nay. Mặc dù...
Đồng EUR đang thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư trong hôm nay bởi dữ liệu CPI sơ bộ tháng 11 của Tây...
Chỉ số CPI sơ bộ tháng 11 của Tây Ban Nha được công bố hôm nay lúc 15:00 giờ VN. Báo cáo dự kiến sẽ...
Các chỉ số chứng khoán châu Âu dự kiến mở phiên chiều nay ổn định Dữ liệu CPI sơ bộ từ Tây...
Tin tức & dữ liệu: Tính đến sáng nay lúc 10h sáng giờ VN, giá vàng có lúc vượt mốc 2050...
Khởi đầu phiên Mỹ thị trường đã chứng kiến sự không rõ ràng về xu hướng nhưng sau khi tiếp...
Sau những nhận định hôm nay từ các thành viên Fed, đặc biệt là những phát biểu ôn hòa tới từ Bowman...
Trước những phát biểu ôn hòa từ các thành viên Fed và việc đồng USD suy yếu, Bitcoin một lần nữa cố gắng...
Tóm tắt nhận định từ các thành viên FOMC: Bowman của Fed cho rằng lãi suất cao có thể cần thiết để...
Phố Wall mở cửa giảm nhẹ Đồng USD tiếp tục suy yếu khi lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ ở mức thấp Micron (MU.US) điều...
Báo cáo tháng 11: Niềm tin của người tiêu dùng CB: Thực tế 102 (Dự báo 101; Trước đó...
IFR đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền GBPUSD. IFR khuyến nghị nên mở vị thế bán trên cặp tiền với các mức sau: Entry...
Giá dầu đã bị ảnh hưởng vào tối hôm nay sau khi có thông tin cho rằng cuộc họp sắp tới có khả năng sẽ tiếp...
DE30 giảm nhẹ trong phiên ngày thứ Ba Lịch kinh tế hôm nay tương đối trống trải Công ty RWE đặt mục tiêu cho...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ