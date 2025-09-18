Thị trường nổi bật: GBPUSD (28.11.2023)
Cặp tiền GBPUSD đang cho thấy mức giảm nhẹ trong ngày hôm nay và đang tiến gần đến mức cản được thiết lập bởi mức Fibo thoái...
Tin tức thị trường
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Tin tức & dữ liệu: Cập nhật tới 15h00 ngày 27/11 (giờ Việt Nam), giá Bitcoin giao dịch ở xung quanh mức 37.000 USD/BTC, từ đó...
Chỉ số chứng khoán châu Âu dự kiến mở phiên chiều này sẽ cho thấy sự suy yếu Bài phát...
* Phiên đầu tiên của tuần cuối cùng của tháng 11 đã có một diễn biến khá khó đoán khi phe...
Cổ phiếu của Shopify (SHOP.US) đã tăng gần 5% trong hôm nay sau khi nền tảng thương mại trực tuyến Canada công bố số liệu bán...
Cuộc họp của OPEC+ sẽ bắt đầu lúc 19:00 giờ VN ngày thứ Năm và những người trong cuộc cho biết rằng Ả Rập Saudi muốn đạt được thỏa...
Nomura đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền EURUSD. Ngân hàng khuyến nghị nên mở vị thế mua đối với cặp tiền này với...
22:00 giờ VN - Hoa Kỳ, doanh số bán nhà mới tháng 10. Thực tế: 679k. Dự kiến: 721k. Trước đó: 759k Nguồn...
Chứng khoán Mỹ giảm nhẹ vào đầu tuần US100 giảm xuống dưới vùng 16.000 Cổ phiếu Kraft Heinz tăng trưởng...
Cuộc họp với chủ tịch ECB Christine Lagarde, vừa mới bắt đầu. Chủ đề của bài phát biểu là chính sách tiền tệ ở...
Năm nay, "Black Friday" ở Hoa Kỳ đã đánh dấu sự gia tăng đáng kể về doanh số bán hàng trực tuyến, đạt mức...
Đồng USD hiện đang cho thấy sự suy yếu so với tất cả các loại tiền tệ khác trong nhóm G10, khi mà các nhà đầu...
Giá Vàng vừa trải qua một tuần với nhiều diễn biến tích cực và trở lại cột mốc 2000 USD/oz, đánh dấu tuần tăng trưởng...
Ngày đầu của tuần, thị trường tiền điện tử đang cho thấy sự suy yếu, hầu hết các đồng tiền điện tử đều ghi nhận mức giảm vừa phải. Giá...
Nhìn vào biểu đồ cặp tiền EURUSD ở khung D1, có thể thấy rằng năm 2021 được đánh dấu bằng sự sụt giảm và xu hướng giảm...
Giá khí đốt tự nhiên của Mỹ đã giảm mạnh vào đầu tuần mới, với mức giảm gần 4% tại thời điểm viết bài. Dự...
Chỉ số chứng khoán châu Âu cho thấy mở phiên Âu hôm nay sẽ suy yếu Dữ liệu cấp hai của Hoa Kỳ CPI...
Năm 2023 đang dần kết thúc và tháng cuối cùng của năm sẽ bắt đầu vào tuần này. Điều này có...
