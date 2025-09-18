Tin đầu ngày (27.11.2023): Vàng kiểm tra mức 2.000 USD khi USD tiếp tục trượt dốc
Các chỉ số chính của Hoa Kỳ kết thúc sớm phiên giao dịch cuối tuần sau Lễ Tạ ơn với nhiều diễn biến trái chiều...
Tin tức thị trường
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Giá khí đốt tự nhiên đã giảm khá mạnh vào cuối tuần với dự báo nhu cầu ảm đạm. Mặt khác, báo...
Đồng USD là một trong những đồng tiền yếu nhất so với tất cả các đồng tiền trong nhóm G10 ngoại trừ đồng Yên Nhật. Đồng...
Các chỉ số Phố Wall mở phiên Mỹ hôm nay ổn định US500 đạt đến ngưỡng giới hạn của phạm vi sau khi đột phá khỏi...
Một loạt chỉ số PMI sơ bộ tháng 11 của Hoa Kỳ đã được công bố hôm nay lúc 21:45 giờ VN. Dữ liệu PMI tháng...
Dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 9 của Canada được công bố hôm nay lúc 20:30 giờ VN. Báo cáo dự kiến sẽ...
Trong những tuần gần đây, thị trường đang tập trung sự chú ý vào việc ổn định lạm phát và chấm dứt tình...
Do dữ liệu PMI ngày hôm qua ở Châu Âu có kết quả không rõ ràng (Đức tốt hơn một chút so với...
Xu hướng tăng đã quay trở lại trên thị trường tiền điện tử vào ngày hôm nay với Bitcoin tăng 1,0% duy trì...
Đức, chỉ số Ifo tháng 11 năm 2023 Kỳ vọng kinh doanh: 85,2 so với dự kiến 85,8 và trước đó 84,7 Tình...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở phiên hôm nay sẽ cho thấy sự trái chiều Các nhà phân...
Tin tức & dữ liệu: Hôm qua, giá vàng có lúc tăng 0,4% lên đỉnh trong phiên ở mức 1,997.39 USD/oz vào...
Phiên giao dịch hôm nay diễn ra tương đối yên tĩnh khi Phố Wall vắng mặt do nghỉ Lễ Tạ ơn. Các chỉ số...
Phố Wall hôm nay đóng cửa do nghỉ Lễ Tạ ơn, Bitcoin hiện đang cho thấy mức giảm nhẹ 0,5%, mặc dù vẫn duy trì trên mức...
DE30 phá vỡ mức cản 16.000 Biên bản cuộc họp của ECB diễn ra tương đối ôn hòa Quyết định lãi...
Binancecoin - token của sàn giao dịch tiền điện tử Binance, đã thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư tiền...
Biên bản ECB được công bố 19:30 tối hôm nay, với mức lãi suất không đổi. Ngân hàng cho rằng lãi...
Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố quyết định chính sách tiền tệ mới nhất lúc 18:00 tối nay. Ngân...
