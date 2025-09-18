EURGBP - Khuyến nghị từ IFR (23.11.2023)
IFR đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền EURGBP. IFR khuyến nghị nên mở vị thế mua trên cặp tiền này với các mức sau: Entry:...
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Thị trường hôm nay khả năng sẽ ít xảy ra những biến động đáng kể do kỳ nghỉ lễ ở Mỹ nên một số sản phẩm đóng cửa giao...
Các hãng truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng có thể cho phép các ngân hàng cung cấp các khoản...
Riksbank đã công bố quyết định lãi suất mới nhất hôm nay lúc 15:30 giờ VN. Dự báo trước cuộc họp được phân...
Một loạt chỉ số PMI sơ bộ từ các nền kinh tế lớn ở châu Âu đã được công bố chiều nay. Dự kiến dữ liệu tháng...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở phiên hôm nay ổn định PMI sơ bộ tháng 11 từ Châu Âu Quyết...
Tin tức & dữ liệu: Dầu giảm giá sau khi Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và đồng minh, tức liên minh OPEC+,...
Kết phiên ngày thứ Tư, thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đi lên trở lại sau một phiên thứ Ba tạm dừng. Dow Jones tăng...
Hợp đồng tương lai về khí đốt tự nhiên (NATGAS) tăng hơn 5% sau khi tồn kho khí đốt tự nhiên của Mỹ trong báo cáo...
Chỉ số Phố Wall tăng trưởng sau khi mở phiên tối nay US100 tăng 0,5%, hiện đang củng cố ở mức 16.050 Nvidia (NVDA.US)...
Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) đã công bố báo cáo chính thức hàng tuần về tồn kho dầu của Mỹ hôm...
Niềm tin người tiêu dùng của Đại học Michigan: Thực tế 61,3 so với dự kiến 61 và trước đó 60,04 Chỉ số kỳ vọng tiêu...
OPEC+ thông báo rằng cuộc họp dự kiến tổ chức vào Chủ nhật đã bị hủy bỏ. Nhiều khả năng cuộc họp sẽ được dời lại vào...
Dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Hoa Kỳ: Thực tế 209 nghìn; Dự báo 227,5 nghìn và Trước đó...
Nvidia đã báo cáo thu nhập quý 3 năm 2023 vào ngày hôm qua Doanh thu và thu nhập của...
Bộ trưởng Tài chính Anh Jeremy Hunt đã thông báo, GDP của Vương quốc Anh sẽ tăng 0,6% vào năm 2023, điều đáng...
Đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ đã suy yếu so với đồng EUR và USD bất chấp tuyên bố của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan. Ông cho rằng...
Dầu Brent và WTI đang giảm quanh mức 1,5% trong phiên hôm nay sau khi các nhà giao dịch dự kiến trữ lượng tồn kho dầu...
Cặp tiền EURUSD dường như đang bắt đầu điều chỉnh sau khi công bố biên bản FOMC ngày hôm qua. Nhà đầu tư vẫn tiếp...
