Lịch kinh tế: Báo cáo của Michigan, Liệu tâm lý người tiêu dùng có suy yếu? 🔔
Đơn đặt hàng lâu bền tháng 10 của Mỹ Báo cáo lạm phát và tâm lý người...
Tin tức thị trường
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Xem tiếp
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Xem tiếp
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Xem tiếp
Đơn đặt hàng lâu bền tháng 10 của Mỹ Báo cáo lạm phát và tâm lý người...
Tin tức & dữ liệu: Giá vàng đêm qua đã hoạt động mạnh mẽ trong phiên Mỹ và có thời điểm vượt xa mốc...
Theo Biên bản FOMC được công bố lúc 02:00 rạng sáng nay giờ VN, các thành viên ngân...
Báo cáo thu nhập được mong đợi nhất ngày hôm nay là của Nvidia (NVDA.US). Kết quả báo cáo cho...
Các thành viên FOMC nhận thấy có sự tiến bộ trong việc giảm lạm phát cốt lõi sau khi loại...
Vào lúc 02:00 giờ sáng Thứ Tư, biên bản FOMC đã được công bố. Theo báo cáo, tất cả các...
Người sáng lập Binance Changpeng Zhao đồng ý từ chức và cũng thừa nhận hành vi sai trái và đồng ý nộp...
Cuộc họp FOMC diễn ra vào ngày 1 tháng 11 đã quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 5,5% và đợt tăng lãi...
Bitcoin sụt giảm gần 2,5% trong ngày hôm nay và hiện đang duy trì ở khu vực 36.400 USD. Bên cạnh đó, tiền...
Doanh số bán nhà hiện có tháng 10 của Hoa Kỳ: Thực tế 3,79 triệu (Dự báo: 3,90 triệu; Trước đó: 3,95 triệu) -...
Chỉ số chứng khoán Mỹ sụt giảm sau khi thị trường mở cửa US100 phản ứng với mức 16.000 Nhà đầu tư tập...
Hoạt động sản xuất kinh doanh khu vực Chicago Fed đạt -0,49 so với dự kiến 0,0 và trước đó 0,02 Mặc dù dữ liệu thấp hơn dự...
20:30 giờ VN - Canada, lạm phát CPI tháng 10. Thực tế: 3,1% YoY. Dự kiến: 3,2% YoY. Trước đó: 3,8% YoY CPI so với...
Thị trường chứng khoán châu Âu trái chiều trước biên bản cuộc họp của Fed Cổ phiếu của Rheinmetall...
Phiên hôm nay, chỉ số đồng đô la Mỹ (USDIDX) đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 2 tháng qua, tiếp nối đà...
Các chỉ số Phố Wall khởi đầu tuần mới một cách tích cực, hầu hết các chỉ số đều cho thấy mức tăng vào hôm thứ...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở phiên hôm nay tăng nhẹ Biên bản cuộc họp FOMC được chú...
Tin tức & dữ liệu: Thị trường chứng khoán tăng điểm vào đầu tuần cuối cùng của tháng 11. Kết phiên ngày...
Thị trường chứng khoán tăng điểm vào đầu tuần cuối cùng của tháng 11. Kết phiên ngày thứ Hai, Dow Jones...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ