CẬP NHẬT MỚI: Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ đề xuất phương án giải quyết với Binance
Bloomberg đưa tin Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang yêu cầu hơn 4 tỷ USD từ sàn giao dịch tiền điện tử Binance như một phần trong đề xuất, để...
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Credit Agricole đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền EURJPY. Ngân hàng khuyến nghị nên mở vị thế bán trên cặp này...
Chỉ số US100 "chỉ" tăng khoảng 0,6% trong hôm nay, nhưng hiện tại chỉ số đang tiến gần đến ngưỡng kháng cự quan trọng 16.000...
Các chỉ số chứng khoán Mỹ tăng nhẹ vào đầu tuần US100 ở duy trì ở mức 16.000 Sam Altman và...
Dầu tiếp tục phục hồi sau những thông tin gần đây cho rằng OPEC+ có thể sẽ cắt giảm sản lượng dầu nhiều hơn vào Chủ nhật tới. Ngày...
Chứng khoán châu Âu suy yếu vào đầu tuần Cổ phiếu Bayer thu hút sự chú ý của nhà...
Hôm nay, đồng yên Nhật đã cho thấy mức tăng trưởng mạnh nhất trong nhóm đồng tiền G10, với mức tăng 0,80% so với đồng USD. Sự...
Đầu tuần mới, đồng euro được hỗ trợ bởi thông tin cuối tuần được cập nhật từ Moody's về xếp hạng tín dụng mới nhất của Ý và...
Tiền điện tử bắt đầu tuần mới với sự tích cực sau khi ứng cử viên theo đường lối cực hữu và là người đam mê thị trường...
Chỉ số chứng khoán châu Âu suy yếu trong phiên buổi sáng hôm nay Bài phát biểu của một...
PPI tháng 11 của Đức : Hôm nay, Đức đã công bố chỉ số giá sản xuất PPI tháng 11, kết quả cho thấy sự sụt giảm...
Xét về nhận định trên biểu đồ khung D1, chúng ta có thể thấy giá Vàng đã quay trở lại đà tăng chủ...
Lịch kinh tế cho tuần này sẽ có một số dữ liệu quan trọng hàng đầu. Bao gồm Biên bản của Fed và ECB, dự báo PMI...
Phiên thứ Sáu, giá dầu phục hồi nhanh chóng sau mức giảm mạnh trước đó và đã tăng hơn 4% đối với cả...
Nhận định của Fed's Collins' : Lợi suất dài hạn đã giảm, kể từ cuộc họp gần đây nhất của Fed. Những...
Đồng USD tiếp tục suy yếu trong ngày hôm nay khiến cho cặp tiền EURUSD tăng gần 0,3%, hình thành mô hình ba đỉnh...
Chuyến thăm Mỹ của Tập Cận Bình đỉnh điểm là cuộc gặp với Joe Biden và các lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ diễn ra một cách...
Chứng khoán Mỹ mở cửa tăng nhẹ Đồng USD tiếp tục suy yếu với mức giảm 0,30% Cổ phiếu GAP ( GAP.US )...
Tồn kho khí đốt tự nhiên đang cho thấy sự tăng trưởng, báo cáo của DOE cho thấy tồn kho tăng 60 bcf và dự kiến sản...
