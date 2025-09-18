DE30 gần mức kháng cự quan trọng 16,000 💡
Chứng khoán châu Âu tăng trưởng vào cuối tuần Cổ phiếu Bayer được hưởng lợi từ phán quyết của tòa...
Tin tức thị trường
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Đồng Yên Nhật đã cho thấy sự tăng trưởng vào phiên Âu hôm nay. Cặp tiền USDJPY và EURJPY giảm...
Báo cáo doanh số bán lẻ mới nhất của Vương quốc Anh được công bố lúc 14:00 hôm nay. Kết quả cho thấy dữ liệu thấp...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở phiên cuối tuần này cho thấy sự trái chiều. Tâm lý có phần...
Doanh số bán lẻ tháng 10 so với cùng kỳ. Thực tế: -2,7%. Dự kiến: -1,5%. Trước đó: -1%. Doanh số bán...
Tin tức & dữ liệu: Giá vàng tính đến sáng nay đã vượt mốc 1985 USD/oz với mức tăng 1,2 % so với phiên giao...
Phố Wall có diễn biến trái chiều kể từ đầu phiên hôm qua. Kết phiên ngày thứ Năm, Dow Jones giảm 0,13%, còn...
Thị trường tiền điện tử cho thấy sự suy yếu trong ngày hôm nay. Bitcoin đang mất gần 4% và rút lui khỏi mức gần 37.800...
Những lo ngại về sức khỏe nền kinh tế Trung Quốc và cơ cấu nhu cầu gây áp lực giảm lên giá dầu Các...
Chỉ số chứng khoán Mỹ giảm nhẹ. US30 mất 0,1% Các dữ liệu kinh tế suy yếu từ nền kinh tế Mỹ gây thêm...
Tồn kho khí tự nhiên của EIA cao hơn dự kiến với 60 tỷ feet khối so với dự kiến 42 tỷ feet khối và trước đó 79 tỷ feet...
Dữ liệu sản xuất công nghiệp tháng 10 của Mỹ : Sản xuất công nghiệp Thực tế -0,6% so với tháng trước (Dự...
Cổ phiếu của nhà bán lẻ lớn nhất Hoa Kỳ Walmart (WMT.US) , vừa leo lên mức đỉnh mới vào ngày hôm qua,...
Dữ liệu về đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Hoa Kỳ được công bố hôm nay lúc 20:30 giờ VN. Dữ liệu dự kiến về yêu cầu trợ cấp...
Lĩnh vực hàng xa xỉ là một trong những ngành hoạt động kém nhất trong phiên giao dịch hôm nay, sau khi Burberry...
Báo cáo việc làm tháng 10 của Úc được công bố trong sáng hôm nay cho thấy sự tích cực từ kết...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở phiên ổn định Cuộc gặp giữa Biden và Tập Cận Bình cho thấy sự tích...
Tin tức & dữ liệu: Giá vàng thế giới đi xuống trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu gần đây đang...
