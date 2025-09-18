Tin đầu ngày (16.11.2023): Dữ liệu PPI Hoa Kỳ cho thấy lạm phát tiếp tục xuống thang
Kết phiên hôm qua, Phố Wall tiếp đà đi lên với mức tăng nhẹ. S&P 500 tiến 0,16%, Nasdaq cộng 0,07% và Dow Jones...
Tin tức thị trường
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Trong vài phút vừa qua, chúng tôi đang quan sát thấy tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của thị trường tiền điện tử. Sau...
Cổ phiếu Catalent (CTLT.US) tăng hơn 11% sau khi công bố kết quả kinh doanh quý 3 năm 2023 cùng với dự báo cho cả năm. Giá...
Phố Wall tăng trưởng sau khi thị trường mở cửa Đồng USD tiếp tục giảm nhẹ Target (TGT.US) tăng 17%...
Oil OPEC duy trì dự báo nhu cầu lạc quan cho năm 2024 và dự báo nhu cầu tăng cho năm 2023 OPEC+ dự kiến sẽ...
Loạt dữ liệu của Hoa Kỳ bao gồm doanh số bán lẻ và dữ liệu chỉ số giá sản xuất PPI tháng 10 đã được công bố lúc...
DE30 kéo dài mức tăng của ngày hôm qua Kết quả kinh doanh của Siemens Energy thu hút sự chú...
Các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán châu Âu tiếp tục đà đi lên nối tiếp sự tích cực...
IFR đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền GBPUSD. IFR khuyến nghị nên mở vị thế bán trên cặp tiền với các mức sau: Entry...
Bài phát biểu của Mario Centeno thành viên của ECB, bình luận về chính sách tiền tệ hiện tại ở Eurozone. Dưới...
Doanh số bán lẻ Trung Quốc tích cực, chỉ số chứng khoán châu Á đang tăng trưởng Chỉ số chứng khoán...
Dữ liệu lạm phát tháng 10 từ Vương quốc Anh Lạm phát CPI từ Vương quốc Anh: thực tế 4,6% y/y so với dự kiến 4,7% y/y và...
Tin tức & dữ liệu: Kết phiên ngày thứ Ba, Dow Jones tăng 1,43%, S&P 500 tiến 1,91% và có lúc vượt mốc tâm...
Các chỉ số Phố Wall tăng trưởng mạnh sau khi dữ liệu CPI tháng 10 của Mỹ được công bố thấp hơn dự kiến, làm...
Dầu đang tăng hơn 0,5% trong ngày hôm nay sau khi đã giảm hơn 1% vào đầu ngày, mức giảm trước đó đã hoàn...
Sea Limited (SE1.US) tập đoàn công nghệ Singapore đã giảm hơn 20% trong ngày hôm nay. Sự sụt giảm được gây ra bởi...
Các chỉ số chứng khoán Phố Wall tăng trưởng sau khi mở phiên Chỉ số CPI thấp hơn dự kiến củng cố đà...
Báo cáo CPI tháng 10 của Mỹ sẽ được công bố lúc 20:30 giờ VN là dữ liệu kinh tế quan trọng nhất trong ngày. Báo...
Phiên hôm nay đang chứng kiến sự sụt giảm trên thị trường tiền điện tử khi chỉ có DYDX và Polygon là nổi bật...
