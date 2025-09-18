Chỉ số NFIB của Hoa Kỳ cao hơn dự kiến 📊 Khảo sát của BofA và FMS
Chỉ số niềm tin kinh doanh NFIB (khảo sát những doanh nghiệp nhỏ của Hoa Kỳ) đạt mức 90,7 so với dự báo 90,5 và trước đó 90,8. Philip...
Tin tức thị trường
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Xem tiếp
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Xem tiếp
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Xem tiếp
Chỉ số niềm tin kinh doanh NFIB (khảo sát những doanh nghiệp nhỏ của Hoa Kỳ) đạt mức 90,7 so với dự báo 90,5 và trước đó 90,8. Philip...
Dự đoán chính: Dự báo cho thấy lạm phát sẽ giảm xuống 3,3% so với cùng kỳ năm trước; trước đó ở...
Biểu đồ nổi bật: GOLD khung H1: Với việc giá Vàng đi đúng quỹ đạo đã phán đoán hôm qua - phá...
Chỉ số cảm tính kinh tế ZEW của Đức cho thấy kết quả trên mức kỳ vọng và sự cải thiện đáng kể về tâm lý trong tháng...
Bloomberg đưa tin Trung Quốc đang xem xét gói kích thích mới trị giá 137 tỷ USD để thúc đẩy thị trường bất động...
Dữ liệu thị trường lao động của Vương quốc Anh đã được công bố vào chiều hôm nay. Báo cáo đã cho thấy kết...
Dữ liệu CPI tháng 10 của Mỹ Chỉ số cảm tính kinh tế ZEW của Đức GDP từ khu vực đồng Euro và Ba Lan Lịch...
Dữ liệu thị trường lao động tháng 9 và trợ cấp thất nghiệp tháng 10 của Vương quốc Anh: Thay đổi trợ cấp thất nghiệp thực...
Tin tức & dữ liệu: Đóng cửa phiên giao dịch đầu tiên của tuần mới tại Mỹ, giá vàng phục hồi trở lại trên...
Kết phiên ngày thứ Hai, S&P 500 hạ 0,08%, Nasdaq lùi 0,22% nhưng Dow Jones vẫn tiến 0,16%. Các chỉ số Phố...
Tyson Foods (TSN.US) đã sụt giảm sau khi công ty công bố kết quả kinh doanh quý 3 năm 2023 vào ngày hôm nay...
Credit Agricole đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền USDCAD. Ngân hàng khuyến nghị nên mở vị thế bán trên cặp tiền...
Cặp tiền USDJPY đã sụt giảm mạnh chỉ trong ít phút vào lúc 22:00 giờ VN. Trong khi các động thái...
Các chỉ số chứng khoán Phố Wall mở phiên hôm nay suy yếu Moody's hạ triển vọng tín dụng Mỹ xuống...
Ngày đầu tuần mới trên thị trường toàn cầu diễn ra khá bình lặng. Không có biến động mạnh nào...
DE30 đang phản ứng với vùng kháng cự quan trọng Cổ phiếu Novo Nordisk tăng giá sau kết quả thử nghiệm Tập đoàn...
Mùa báo cáo thu nhập của Phố Wall đang dần kết thúc sau khi hầu hết các công ty có vốn hóa lớn của...
Biểu đồ nổi bật: GOLD khung H1: Với việc đánh mất cột mốc 1950 USD/oz, giá Vàng đã nhanh chóng lùi thẳng...
Cơ quan xếp hạng tín dụng Moody's Investor Service đã xếp hạng tín dụng của Hoa Kỳ vào thứ sáu tuần trước. Tổ...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ