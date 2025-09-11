Thoát ra khỏi kênh giảm, đồng USD đang lấy lại vị thế?
Biểu đồ chỉ số USDIDX, khung thời gian H4: Nguồn: xStation Đồng USD đã có phiên phục hồi mạnh mẽ sau báo cáo...
Tin tức thị trường
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Oracle đã khiến thị trường sôi động với kết quả kinh doanh mới công bố. Trước giờ mở cửa, cổ phiếu công ty tăng hơn 30%, đưa vốn hóa vượt mức 200 tỷ USD. Dù kết quả EPS và doanh thu không đạt kỳ vọng, các chi tiết trong báo cáo...
Cổ phiếu ASML (ASML.NL) đang sụt giảm mạnh sau khi công ty công bố kết quả tài chính quý 2/2025 (giảm 8,1% ở thời điểm...
Đà tăng của cặp tiền USDJPY đã tạm dừng tại đường trung bình động 200 chu kỳ, trong bối cảnh đồng USD nhìn chung đang chững...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới đã giảm đêm qua nhưng lại tăng trở lại vào sáng...
Thị trường vẫn đang phản ứng trước dữ liệu lạm phát tiêu dùng Mỹ tăng cao hôm qua cùng với những phát biểu cứng...
13:00, Vương quốc Anh - Dữ liệu lạm phát tháng 6: CPI (theo năm): thực tế 3,6% YoY; dự báo 3,4% YoY; CPI...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 15/07, chỉ số Dow Jones mất 436.36 điểm (tương đương 0.98%) còn 44,023.29 điểm. Chỉ số...
Cổ phiếu của Freeport-McMoRan (FCX.US) giảm gần 4% trong phiên giao dịch thứ Ba, do việc bị hạ bậc xếp hạng từ Morgan Stanley đã ảnh hưởng...
Giá ca cao tương lai (COCOA) trên sàn ICE hôm qua giảm hơn 5%, bất chấp việc không có bất kỳ thông tin trực...
Chính sách tiền tệ và chiến tranh thương mại Lãi suất tại Mỹ vẫn được giữ nguyên và dự kiến sẽ không...
Tâm lý nhà đầu tư tại Phố Wall đã được cải thiện sau báo cáo CPI, giúp trấn an thị trường khi cho thấy...
Liên minh châu Âu (EU) không có kế hoạch đáp trả bằng các biện pháp thương mại trước ngày 1...
Cổ phiếu ngân hàng Mỹ chính thức mở đầu mùa báo cáo lợi nhuận trên Phố Wall hôm nay và hiện...
Chỉ số US100 tăng mặc dù CPI tháng 6 của Hoa Kỳ tăng 2,7% YoY, dự kiến 2,6% YoY và trước đó 2,4% YoY CPI MoM: thực...
Canada CPI NSA (M/M) Tháng 6: 0,1% (ước tính 0,1%; trước đó 0,6%) - CPI (Y/Y): 1,9% (ước tính 1,9%; trước đó 1,7%) -...
Thị trường chứng khoán châu Âu ngày thứ Ba diễn biến trái chiều, mặc dù tâm lý nhà đầu tư tại...
Thị trường chứng khoán toàn cầu khởi đầu tuần mới khá trầm lắng, với cổ phiếu tại châu Âu và Mỹ đều giảm trong...
Vào lúc 19:30 giờ VNT, Mỹ sẽ công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 mới nhất. Trước thời điểm công...
