Tin đầu ngày (09.11.2023): Phố Wall xóa sạch mức tăng sau cuộc đấu giá trái phiếu kỳ hạn 30 năm
Kết phiên ngày thứ Năm, S&P 500 giảm 0,81%, Nasdaq mất 0,94% và Dow Jones rớt 0,65% - khi lợi suất trái phiếu...
Tin tức thị trường
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Xem tiếp
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Xem tiếp
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Xem tiếp
Kết phiên ngày thứ Năm, S&P 500 giảm 0,81%, Nasdaq mất 0,94% và Dow Jones rớt 0,65% - khi lợi suất trái phiếu...
Phiên hôm nay, vàng và bạc đang cho thấy sự lạc quan với mức tăng trưởng lần lượt là 0,6% và 1,8%, được hỗ trợ...
Cổ phiếu Virgin Galactic (SPCE.US) đã tăng 30% trong hôm nay sau khi công bố báo cáo thu nhập quý 3 năm 2023...
Các chỉ số chứng khoán Mỹ tăng trưởng sau khi mở phiên US100 kiểm tra vùng kháng cự 15.350 điểm Cổ...
Novavax (NVAX.US) đã công bố báo cáo thu nhập quý 3 cao hơn dự kiến, sự tích cực chủ yếu đến từ khoản tài...
Cổ phiếu của Walt Disney tăng 4% ngoài phiên Công ty đã báo cáo thu nhập quý 3 năm 2023 vào...
IFR đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền AUDUSD. IFR khuyến nghị nên mở vị thế mua trên cặp tiềnvới các mức sau: Entry...
Nền kinh tế của Trung Quốc hiện đang chịu áp lực do lĩnh vực bất động sản suy yếu, giá bất động sản và nhu cầu đã sụt giảm...
Trước giờ mở phiên hôm nay của phố Wall, thị trường ngoại hối đã không xảy ra sự biến động đáng kể nào. Đồng...
Bitcoin đã vượt qua ngưỡng kháng cự ở mức 36,000 USD và hiện đang tăng khoảng 3% lên mức 36.700 USD trong ngày hôm...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở phiên ổn định Bài phát biểu của các thành viên...
Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Tư, các chỉ số Phố Wall giảm nhẹ với S&P 500 và Nasdaq đều mất 0,1%...
Phiên hôm nay, lúa mì cũng như các mặt hàng nông sản khác đang kéo dài đà tăng...
Duolingo (DUOL.US) là một công ty phát triển ứng dụng học tập của Hoa Kỳ, cổ phiếu của công ty đã nhảy vọt 19% sau khi...
Dầu tiếp tục cho thấy sự suy yếu trong tuần này. Khi mà dầu Brent giảm gần 15% so với mức đỉnh ngắn hạn được thiết lập vào cuối tháng...
Roblox (RBLX.US) là nhà phát triển trò chơi điện tử của Hoa Kỳ, hiện đang tăng trưởng gần 20%. Cổ phiếu bắt đầu giao dịch...
Tâm trạng lạc quan có thể được nhận thấy trên thị trường toàn cầu khi các chỉ số chứng khoán từ Châu Âu...
Chỉ số Phố Wall giao dịch ổn định US500 kiểm tra vùng cản ở mức 4.400 Cổ phiếu của Take-Two Interactive tăng...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ