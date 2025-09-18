Robinhood bốc hơi 9% sau BCTC quý 3
Cổ phiếu của Robinhood Markets (HOOD.US) đã sụt giảm 9% ngoài phiên sau khi công ty công bố báo cáo thu nhập...
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Một số bài phát biểu của các thành viên ECB và BoE đã được công bố trong buổi chiều hôm nay. Dưới...
Doanh số bán lẻ tháng 9 của Eurozone thực tế -2,9% so với dự báo -3,1% và trước đó -2,1% Đồng thời, dữ liệu hàng...
Cặp tiền EURUSD khả năng sẽ có những biến động đáng kể bởi một số tuyên bố của các thành viên Fed và ECB,...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở phiên giảm điểm Lịch kinh tế khá trống trải, điểm nhấn tới từ doanh số...
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) chính thức của Đức So với cùng kỳ năm trước: 3,8%; dự báo 3,8% và...
Tin tức & dữ liệu: Kết phiên ngày thứ Ba, S&P 500 cộng 0,28%, Nasdaq tiến 0,9% và Dow Jones nhích 0,17% một yếu tố...
Cổ phiếu Datadog (DDOG.US) đã công bố kết quả kinh doanh quý 3 khởi sắc với doanh thu tăng 25% so với cùng kỳ năm trước...
Cổ phiếu Datadog (DDOG.US) đã công bố kết quả kinh doanh quý 3 khởi sắc với doanh thu tăng 25% so với cùng kỳ năm trước...
Phiên hôm nay cho thấy tâm lý thị trường tiền điện tử đang suy yếu, với việc Bitcoin không giữ được mức 35.000 USD và...
Tỷ lệ nợ quá hạn của thẻ tín dụng tăng ở người Mỹ trẻ tuổi nhưng mức tăng này phần lớn dựa trên thu nhập và...
Đồng USD tăng trở lại khiến các chỉ số giảm nhẹ. Quan điểm diều hâu từ các thành viên Fed...
Cán cân thương mại Mỹ: -61,54 tỷ USD so với dự kiến -59,8 tỷ USD; trước đó -58,3 tỷ USD Cán cân thương mại...
Chủ tịch Fed Chicago ông Goolsbee đã trả lời phỏng vấn trong hôm nay, trong đó ông đã đưa ra nhận định về chính...
Oil Dầu WTI giảm xuống dưới 80 USD/thùng lần đầu tiên sau 2 tháng Nhập khẩu dầu thô tháng 10 của Trung...
Chỉ số chứng khoán châu Âu giảm nhẹ Chỉ số DE30 tiếp tục pullback Cổ phiếu Telefonica Deutschland nhảy vọt 30%...
Ngân hàng Dự trữ Úc hôm nay đã công bố tăng lãi suất 25 điểm cơ bản. Đây là động thái...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở phiên giảm điểm Báo cáo API về tồn kho dầu thô Dữ...
Đồng AUD đang giảm sâu kể từ sau khi nhận được quyết định của NHTW Úc - RBA về việc tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên...
