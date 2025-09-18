CẬP NHẬT MỚI: EUR giảm sau dữ liệu sản xuất công nghiệp của Đức
Dữ liệu sản xuất công nghiệp tháng 9 của Đức vừa được công bố hôm nay lúc 14:00 giờ VN. Báo cáo dự kiến...
Tin tức thị trường
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Tin tức & dữ liệu: Giá vàng thế giới suy yếu khi nhà đầu tư chuyển hướng quan tâm sang các tài sản mạo...
Các chỉ số Phố Wall khởi động phiên giao dịch đầu tiên của tuần mới với sự tích cực như được duy trì từ các...
Goldman Sachs đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền EURAUD. Ngân hàng khuyến nghị nên mở vị thế bán trên cặp này với...
Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) dự kiến sẽ công bố quyết định chính sách tiền tệ tiếp theo của mình trong...
Credit Agricole đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền EURJPY. Ngân hàng khuyến nghị nên mở vị thế bán trên cặp này...
Credit Agricole đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền USDJPY. Ngân hàng khuyến nghị nên mở vị thế bán trên cặp này...
Phiên giao dịch đầu tiên của tuần mới được đánh dấu bằng sự sụt giảm 5% của giá khí đốt tự nhiên Mỹ (NATGAS) tại...
Tuần trước, chúng tôi đã đưa ra nhận định về sự khác biệt giữa chỉ số đô la Mỹ và TNOTE có thể gây...
Chỉ số chứng khoán Mỹ tăng nhẹ US100 kiểm tra đường xu hướng giảm Cổ phiếu BioNTech tăng 5% sau báo cáo thu...
IFR đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền GBPUSD. IFR khuyến nghị nên mở vị thế bán trên cặp này với các mức sau: Entry...
Chỉ số chứng khoán châu Âu giao dịch ổn định Chỉ số DE30 phản ứng với vùng kháng cự quan trọng Cổ...
Phần lớn các công ty lớn nhất và nổi tiếng nhất của Hoa Kỳ đã báo cáo tài chính cho quý 3...
Biểu đồ nổi bật GOLD khung H1: Sau khi lập đỉnh trong phiên thứ Sáu ở mốc 2004 USD/oz do số liệu NFP xấu hơn khá nhiều so...
Vào đầu tuần trước, xu hướng chính của cặp tiền EURUSD vẫn là xu hướng giảm và không có dấu hiệu nào cho...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở phiên ổn định Dữ liệu PMI ngành dịch vụ từ Châu Âu PMI...
Nhà đầu tư đã trải qua một tuần khá là sôi động bởi các dữ liệu kinh tế quan trọng được công bố, bao gồm:...
Trong tháng 9 năm 2023, số lượng đơn đặt hàng mới trong lĩnh vực sản xuất đã tăng 0,2% so với tháng trước sau khi đã...
1. Quyết định của Fed Quyết định của Fed tuần qua là giữ nguyên lãi suất và mặc dù Chủ tịch Powell nhấn mạnh rằng...
