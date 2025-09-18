CẬP NHẬT MỚI: Dữ liệu đơn đặt hàng mới ở Đức cao hơn so với dự báo!
Trong tháng 9 năm 2023, số lượng đơn đặt hàng mới trong lĩnh vực sản xuất đã tăng 0,2% so với tháng trước sau khi đã...
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Ngay sau quyết định, chúng ta đã thấy đồng USD suy yếu rõ rệt phản ứng với động thái của Fed, vốn phù hợp với kỳ vọng, nhưng vẫn còn sự không chắc chắn về các dự báo Fed sẽ đưa ra. Đáng chú ý, đây là đợt cắt...
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
1. Quyết định của Fed Quyết định của Fed tuần qua là giữ nguyên lãi suất và mặc dù Chủ tịch Powell nhấn mạnh rằng...
Kết phiên giao dịch cuối cùng của tuần, Dow Jones tăng 0,66%, S&P 500 leo 0,94% - lần đầu tiên ghi nhận chuỗi 5 phiên...
Đồng bảng Anh đã có mức tăng trưởng mạnh so với đồng đô la Mỹ (đồng tiền này đã sụt giảm mạnh sau khi dữ liệu NFP được...
Kết quả kinh doanh quý 3 của Fortinet (FTNT.US) cho thấy sự suy yếu về hiệu suất tài chính của công ty, khi mà lần đầu...
Phố Wall tăng trưởng sau dữ liệu thị trường lao động yếu hơn Nhà đầu tư kỳ vọng chu kỳ tăng lãi suất đã kết...
Báo cáo NFP của Hoa Kỳ là dữ liệu kinh tế quan trọng được công bố vào lúc 19:30 hôm nay. Dữ liệu dự kiến...
Loạt dữ liệu lao động tháng 10 của Canada: Tỷ lệ tham gia ở Canada Thực tế 65,6% (Dự báo 65,6%, trước đó 65,6%) Tỷ...
Báo cáo NFP tháng 10 là dữ liệu kinh tế quan trọng trong ngày! Báo cáo sẽ được công bố lúc...
Cặp tiền USDCAD có khả năng sẽ gặp phải biến động mạnh vào tối hôm nay. Khi mà báo cáo việc làm tháng...
Caterpillar đã báo cáo thu nhập quý 3 năm 2023 vào thứ Ba tuần này Doanh thu và thu nhập...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở phiên tăng trưởng Báo cáo việc làm tháng 10 từ Hoa...
Tin tức & dữ liệu: Kết phiên ngày thứ Năm, Dow Jones tăng vọt 1,7% - đánh dấu phiên bứt phá mạnh nhất kể từ tháng...
Kết phiên ngày thứ Năm, Dow Jones tăng vọt 1,7% - đánh dấu phiên bứt phá mạnh nhất kể từ tháng 6. S&P...
Apple (AAPL.US) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3. Dưới đây là những chi tiết chính của báo cáo. Kết...
Tờ New York Times đưa tin rằng, Hoa Kỳ đang thúc đẩy Israel đồng ý ngừng bắn ở Dải Gaza. Theo bài bình luận, Ngoại trưởng...
Phố Wall tiếp tục tăng, US100 dẫn đầu mức tăng với 1% Báo cáo trợ cấp thất nghiệp của Mỹ cao hơn một chút...
Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) đã công bố báo cáo chính thức về lượng tồn kho khí đốt tự nhiên...
Dữ liệu đơn đặt hàng từ các nhà máy ở Mỹ cho thấy mức tăng 2,8% so với dự kiến 2,3% và trước đó 1,2% Đồng...
