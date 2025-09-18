CẬP NHẬT MỚI: NATGAS không có nhiều sự thay đổi sau báo cáo EIA
Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) đã công bố báo cáo chính thức về lượng tồn kho khí đốt tự nhiên...
Tin tức thị trường
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...

Ngay sau quyết định, chúng ta đã thấy đồng USD suy yếu rõ rệt phản ứng với động thái của Fed, vốn phù hợp với kỳ vọng, nhưng vẫn còn sự không chắc chắn về các dự báo Fed sẽ đưa ra. Đáng chú ý, đây là đợt cắt...

01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...

Dữ liệu đơn đặt hàng từ các nhà máy ở Mỹ cho thấy mức tăng 2,8% so với dự kiến 2,3% và trước đó 1,2% Đồng...
Dữ liệu yêu cầu trợ cấp thất nghiệp Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp lần đầu: 217k so với dự kiến 210k (trước đó 210k) Yêu...
Ngân hàng Anh đã công bố quyết định chính sách tiền tệ mới nhất vào lúc 19:00 hôm nay. Dự...
Dự kiến Ngân hàng Anh (BoE) sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức hiện tại 5,25% trong cuộc họp hôm nay. Quyết định lãi...
Ngân hàng Norges đã công bố quyết định chính sách tiền tệ mới nhất của mình hôm nay lúc 16:00...
Tin tức & dữ liệu: Kết phiên ngày thứ Tư, phố Wall khởi sắc sau quyết định của Fed và cả cuộc họp báo của chủ tịch Fed...
Tiếp nối tâm lý lạc quan của ngày hôm qua sau quyết định của Fed, các tài sản mang tính chất rủi ro cao...
Quyết định lãi suất của BOE Công bố dữ liệu PMI sản xuất chính thức Đơn đặt hàng lâu bền tại...
Kết phiên ngày hôm qua các chỉ số phố Wall đều cho thấy sự tăng trưởng với Dow Jones tiến 0.67%, S&P 500...
Sau quyết định lãi suất của Fed cùng với cuộc họp sau đó của Powell, chỉ số US100 tăng 1,8% và US500 tăng 1,25%. Fed công...
Chủ tịch Fed, Powell (01:30 giờ VN) Toàn bộ ảnh hưởng của việc thắt chặt vẫn chưa phản ánh lên nền kinh tế, chặng đường đưa...
Đúng như dự đoán, Fed giữ nguyên lãi suất ở mức 5,25-5,5%. Phản ứng đầu tiên có thể thấy, đồng USD giảm nhẹ...
Phản ứng của thị trường đối với quyết định của FOMC gần như là không có và điều đó không có gì phải...
Quyết định của FOMC sẽ được công bố vào lúc 01:00 sáng ngày mai. Các nhà đầu tư dự báo Fed sẽ tiếp...
Hợp đồng tương lai kẽm ( ZINC ) đã tăng 4% trong hôm nay bởi sự suy yếu của đồng USD, lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10...
Báo cáo tồn kho dầu thô (EIA) từ Mỹ: Tồn kho dầu thô: 0,774 triệu thùng so với dự báo 1,261...
Các chỉ số trên Phố Wall đang giao dịch cao hơn một chút trước quyết định của Fed. US500 tăng 0,3% Đấu giá...
Hoa Kỳ, dữ liệu PMI sản xuất của ISM chính thức. Thực tế: 46,7. Dự đoán: 49. Trước đó: 49 Chỉ số việc làm...
