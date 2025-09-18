CẬP NHẬT MỚI: Dữ liệu JOLTS tích cực, chỉ số ISM suy yếu! EURUSD tăng mạnh
Hoa Kỳ, dữ liệu PMI sản xuất của ISM chính thức. Thực tế: 46,7. Dự đoán: 49. Trước đó: 49 Chỉ số việc làm...
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Ngay sau quyết định, chúng ta đã thấy đồng USD suy yếu rõ rệt phản ứng với động thái của Fed, vốn phù hợp với kỳ vọng, nhưng vẫn còn sự không chắc chắn về các dự báo Fed sẽ đưa ra. Đáng chú ý, đây là đợt cắt...
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Quy mô đấu giá trái phiếu kỳ hạn 10 năm sẽ tăng thêm 2 tỷ USD so với dự kiến 3 tỷ USD Cụ thể: Đấu giá trái...
IFR đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền AUD/USD. IFR khuyến nghị nên mở vị thế MUA trên cặp này với các mức sau: Entry...
Hoa Kỳ, báo cáo ADP. Thực tế: 113k. Dự đoán: 150k. Trước đó: 89k. Nguồn: xStation
Tâm điểm của thị trường là các dữ liệu từ Hoa Hỳ Kết quả kinh doanh của Toyota Motors hỗ trợ cho ngành ô...
Chỉ số PMI Sản xuất tháng 10 của Vương quốc Anh: Thực tế 44,8 (dự kiến 45,2; trước đó 45,2) Đồng bảng Anh đã sụt giảm trong phiên...
Các nhà giao dịch sẽ có một phiên Mỹ rất thú vị phía trước khi nó bao gồm rất nhiều dữ liệu quan trọng...
Công ty Đan Mạch Orsted (ORSTED.DK) đã thông báo rằng họ đã phải chịu khoản phí tổn thất 28,4 tỷ kroner Đan Mạch...
Hợp đồng tương lai châu Âu dự kiến mở phiên hôm nay sẽ cho thấy sự tăng trưởng Trọng tâm hôm...
Tin tức & dữ liệu: Giá vàng thế giới liên tục giảm đêm qua và dù áp lực giảm bớt sáng nay...
Các chỉ số Phố Wall giảm điểm đầu phiên hôm qua nhưng đã phục hồi vào cuối phiên để đóng...
Cổ phiếu Sarepta Therapeutics (SRPT.US) hiện đang phải chịu áp lực bán rất lớn. Cổ phiếu đã giảm khoảng 40% trong ngày...
Đồng USD đang là đồng tiền G10 có hiệu suất tốt nhất vào thời điểm hiện tại. Chỉ số đô la Mỹ (USDIDX) tăng 0,6% trong ngày. Sự...
VF Corp (VFC.US) là một công ty thời trang và giày dép của Mỹ, một trong những cổ phiếu Mỹ có hiệu suất kém...
Cổ phiếu của Arista Networks (ANET.US) đã leo dốc với mức tăng hai chữ số nhờ kết quả và dự báo tài chính...
Advanced Micro Devices ( AMD.US ) đang chuẩn bị công bố kết quả quý 3 sau khi phiên giao dịch ngày 31/10 đóng...
Phố Wall mở cửa trái chiều nhưng sụt giảm sau ít phút mở cửa US30 kiểm tra khu vực 33.000 điểm Báo...
Conference Board đã công bố chỉ số niềm tin người tiêu dùng tháng 10 lúc 21:00 hôm nay. Chỉ số được...
Báo cáo GDP tháng 8 của Canada được công bố hôm nay lúc 19:30 giờ VN. Dự kiến báo cáo sẽ...
