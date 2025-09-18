USDIDX chững lại - Động lực cho EUR/USD?
Tuần này sẽ đặc biệt quan trọng đối với cặp tiền EUR/USD, vì chúng ta sẽ có một số bản báo cáo dữ liệu kinh tế...
Tin tức thị trường
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Xem tiếp
Ngay sau quyết định, chúng ta đã thấy đồng USD suy yếu rõ rệt phản ứng với động thái của Fed, vốn phù hợp với kỳ vọng, nhưng vẫn còn sự không chắc chắn về các dự báo Fed sẽ đưa ra. Đáng chú ý, đây là đợt cắt...
Xem tiếp
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Xem tiếp
Tuần này sẽ đặc biệt quan trọng đối với cặp tiền EUR/USD, vì chúng ta sẽ có một số bản báo cáo dữ liệu kinh tế...
Báo cáo sơ bộ về lạm phát CPI tháng 10 của Tây Ban Nha đã được công bố lúc 15:00 hôm nay. Dự...
Chỉ số chứng khoán châu Âu dự kiến mở cửa tăng trưởng Dữ liệu lạm phát CPI từ Tây Ban Nha và Đức Các...
Tuần này dự kiến sẽ có những biến động mạnh từ thị trường tài chính bởi các sự kiện và dữ liệu quan trọng được...
Kết phiên giao dịch cuối tuần, Dow Jones sụt 1,12%; S&P 500 trượt 0,48% - đánh dấu mức giảm 10,3% so với mức đỉnh năm 2023 xác...
Vào lúc 23:20, một phát ngôn viên của quân đội Israel đã thông báo đến cư dân của Thành...
Trong hai tuần qua, chỉ số Nasdaq 100 đã mất hơn 8% và tâm lý thị trường tiêu cực đã khiến cho chỉ số phá...
Các chỉ số chứng khoán mở cửa phiên Mỹ tăng trưởng Dữ liệu PCE của Mỹ được công bố đúng như mong đợi Nhà...
Loạt dữ liệu cho tháng 9 từ Hoa Kỳ, bao gồm dữ liệu lạm phát PCE được công bố lúc 19:30 tối hôm nay. Dữ liệu PCE...
Chứng khoán châu Âu tăng nhẹ vào cuối tuần Dữ liệu lạm phát PCE của Hoa Kỳ sẽ được công bố lúc...
Biểu đồ GOLD khung thời gian H1: Phiên giao dịch cuối tuần chuẩn bị kết thúc khi trước mắt chỉ còn đó phiên Mỹ vào...
Amazon (AMZN.US) đã công bố báo cáo thu nhập quý 3 năm 2023 vào ngày hôm qua sau khi thị trường đóng...
Thị trường dầu trong tuần này khá bình lặng. Giá dầu thô đã giảm vào đầu tuần do Israel tạm dừng cuộc...
Báo cáo GDP quý 3 năm 2023 của Tây Ban Nha là dữ liệu kinh tế quan trọng của châu Âu được công bố...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở phiên tăng trưởng Dữ liệu PCE tháng 9 của Hoa Kỳ Báo cáo...
Cổ phiếu McDonald's đã sụt giảm 3% từ đầu năm cho đến nay Công ty sẽ báo cáo thu nhập quý...
Tin tức & dữ liệu: Kết phiên giao dịch hôm qua, hợp đồng vàng giao ngay tăng 0,3% lên 1,986.29 USD/oz. Vào đầu phiên...
Phố Wall ngày càng lún sâu hơn sau khi các mức hỗ trợ chính trên các chỉ số chứng khoán...
HSBC đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền tệ NZDCAD. HSBC khuyến nghị nên mở vị thế bán trên cặp tiền này với các mức sau: Entry...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ