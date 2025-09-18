Amazon báo cáo thu nhập quý 3 sau khi thị trường đóng cửa!
Amazon (AMZN.US) là một công ty công nghệ với vốn hóa lớn của Hoa Kỳ, công ty sẽ công bố báo cáo tài...
Tin tức thị trường
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Xem tiếp
Ngay sau quyết định, chúng ta đã thấy đồng USD suy yếu rõ rệt phản ứng với động thái của Fed, vốn phù hợp với kỳ vọng, nhưng vẫn còn sự không chắc chắn về các dự báo Fed sẽ đưa ra. Đáng chú ý, đây là đợt cắt...
Xem tiếp
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Xem tiếp
Amazon (AMZN.US) là một công ty công nghệ với vốn hóa lớn của Hoa Kỳ, công ty sẽ công bố báo cáo tài...
HSBC đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền EURUSD. HSBC khuyến nghị nên mở vị thế bán trên cặp tiền này với các mức sau: Entry...
Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) đã ban hành báo cáo chính thức về lượng tồn kho khí đốt tự nhiên...
Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đã giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp hôm nay, phù hợp với...
Lịch kinh tế quan trọng trong tuần của Hoa Kỳ - báo cáo GDP quý 3 năm 2023 - vừa được công bố lúc 19:30 tối hôm...
Chủ tịch của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã quyết định giữ nguyên mức lãi suất. Lãi...
Vào lúc 18:00 giờ VN, CBRT đã đưa ra quyết định lãi suất ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ngân hàng trung ương quyết định tăng...
ECB đã tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong tháng 9 và cho rằng lãi suất hiện tại đã đủ thắt chặt Cặp...
Hợp đồng tương lai chỉ số Nasdaq-100 (US100) đang kéo dài đà giảm vào đầu phiên Âu hôm nay, với mức giảm...
Dường như chính phủ Nhật Bản không cảm thấy hài lòng với mức tỷ giá 150 của cặp tiền USDJPY, vì một lần nữa cặp...
Tin tức & dữ liệu: Phố Wall phiên hôm qua nhuộm trong sắc đỏ khi các công ty công nghệ công bố kết quả thu...
Chỉ số chứng khoán châu Âu dự kiến mở phiên giảm điểm Quyết định lãi suất của ECB và CBRT,...
Phố Wall phiên hôm qua nhuộm trong sắc đỏ khi các công ty công nghệ công bố kết quả thu nhập đáng thất...
Cổ phiếu Meta Platforms (META.US) tăng 3,8% ngoài phiên sau khi công ty công bố kết quả kinh doanh mạnh mẽ cho quý...
Bitcoin đã tăng trưởng kể từ giữa tháng 9 năm 2023 và đã tăng tốc mạnh mẽ trong hai tuần qua. Tâm lý tích...
Các chỉ số Phố Wall đã sụt giảm trong phiên hôm nay với sự suy yếu đến từ các cổ phiếu công nghệ. Chỉ số S&P...
Cổ phiếu Microsoft (MSFT.US) đã tăng khoảng 3% ngoài phiên trong hôm nay, sau khi báo cáo thu nhập quý 3...
Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) đã công bố báo cáo về sự thay đổi trong tồn kho năng lượng của Hoa Kỳ lúc...
Ngân hàng Canada đã công bố quyết định lãi suất mới nhất của mình vào lúc 21:00 hôm nay. Không...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ