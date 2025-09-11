Thị trường nổi bật - Bitcoin (15.07.2025)
Bitcoin lập đỉnh lịch sử mới vào thứ Hai, vượt mốc 123.000 USD. Đà tăng này được thúc đẩy bởi một số yếu tố chính. Thứ...
Tin tức thị trường
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Oracle đã khiến thị trường sôi động với kết quả kinh doanh mới công bố. Trước giờ mở cửa, cổ phiếu công ty tăng hơn 30%, đưa vốn hóa vượt mức 200 tỷ USD. Dù kết quả EPS và doanh thu không đạt kỳ vọng, các chi tiết trong báo cáo...
Cổ phiếu Nvidia (NVDA.US) đã tăng hơn 4,1% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa Phố Wall sau khi công ty xác nhận sẽ nối lại...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới đã quay đầu giảm sau khi đạt đỉnh 3 tuần trong phiên giao...
Hôm nay, sự chú ý của nhà đầu tư sẽ tập trung vào báo cáo CPI từ các nước châu Âu, Canada...
Mùa báo cáo thu nhập của Phố Wall đang khởi động với kỳ vọng ở mức thấp nhất kể từ cuối năm 2023, khi các nhà phân...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 14/07, chỉ số S&P 500 tiến 0.14% lên 6,268.56 điểm, còn chỉ số Nasdaq Composite...
Giá dầu đang giảm do cả Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu (EU) đều thực hiện các biện pháp nhằm làm cho...
Các chỉ số chứng khoán đang ghi nhận mức giảm nhẹ vào thứ Hai, sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ áp...
Thị trường chứng khoán châu Âu tiếp tục giảm điểm trong phiên hôm nay sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump,...
LSEG đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền GBPUSD. LSEG khuyến nghị mở vị thế mua trên cặp tiền với các mức sau: Entry (theo...
Sau đợt bứt phá gần đây, giá bạc đang ở mức cao nhất trong gần 14 năm, phản ánh nhu cầu mạnh mẽ trên sàn giao dịch...
Tác động đối với xuất khẩu của Liên minh châu Âu (EU) Thông báo từ chính quyền Tổng thống Donald Trump...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới đã tăng mạnh trở lại vào sáng 14/7, chủ yếu do nhu...
13:30, Thụy Sĩ - Dữ liệu lạm phát tháng 6: PPI: thực tế -0,7% so với cùng kỳ năm trước; trước đó...
Lịch kinh tế hôm thứ Hai thường khá ảm đạm, với các vấn đề thương mại và thuế quan tiếp tục là tâm điểm....
Tuần tới hứa hẹn sẽ rất sôi động với nhiều sự kiện kinh tế vĩ mô quan trọng. Riêng tại Mỹ, các báo cáo đáng...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 11/07, chỉ số Dow Jones rớt 279.13 điểm (tương đương 0.63%) xuống 44,371.51 điểm. Chỉ số S&P...
Các công ty Mỹ sản xuất drone và giải pháp liên quan đến drone như Kratos Defense (KTOS.US) và AeroVironment (AVIV.US)...
