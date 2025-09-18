MỞ PHIÊN MỸ: Phố Wall mở phiên suy yếu, một số BCTC nổi bật
Chỉ số Phố Wall mở phiên sụt giảm Chỉ số US500 quay trở lại đường SMA200 Cổ phiếu Vertiv Holdings nhảy vọt sau...
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Ngay sau quyết định, chúng ta đã thấy đồng USD suy yếu rõ rệt phản ứng với động thái của Fed, vốn phù hợp với kỳ vọng, nhưng vẫn còn sự không chắc chắn về các dự báo Fed sẽ đưa ra. Đáng chú ý, đây là đợt cắt...
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Cổ phiếu Alphabet Inc. ( GOOGL.US ) đang sụt giảm 6,0% ngoài phiên sau khi báo cáo thu nhập quý 3 được công...
Những điểm chính: Các nhà phân tích dự báo Meta sẽ báo cáo doanh thu 33,52 tỷ USD...
Viện Ifo của Đức đã phát hành một bộ chỉ số mới vào hôm nay lúc 15:00 giờ VN và cho thấy dữ liệu được công...
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong quý 3 của Úc đã được công bố vào hôm nay, gây ra ảnh...
Bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell và Chủ tịch ECB Christine Lagarde Kết quả kinh doanh quý 3 từ...
Tin tức & dữ liệu: Thị trường hôm qua đã dần trở nên tích cực vào nửa cuối phiên Mỹ nhờ báo cáo...
Tâm lý tích cực đã quay trở lại trên thị trường tiền điện tử trong những tuần gần đây. Bitcoin đã vượt qua...
Báo cáo thu nhập quý 3 năm 2023 của Microsoft vượt kỳ vọng EPS $2.99 so với dự đoán $2.24 Doanh thu...
Thị trường tài chính hôm qua đã dần trở nên tích cực vào nửa cuối phiên Mỹ nhờ báo cáo...
ANZ đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền USDJPY. ANZ khuyến nghị nên đặt một vị thế chờ mua đối với cặp tiền này với các mức...
Bitcoin đã bốc hơi hơn 3,0% so với mức cao nhất hôm nay sau khi thông tin về một quỹ giao dịch ETF mới từ Blackrock biến mất khỏi danh...
Alphabet Inc. (GOOGL.US) công ty mẹ của Google và YouTube, chuẩn bị công bố báo cáo thu nhập sau khi đóng cửa phiên...
Kết quả kinh doanh quý 3 năm 2023 của Verizon Công ty Verizon Communications Inc. đã công bố kết quả tài chính...
Chỉ số PMI sơ bộ tháng 10 của Hoa Kỳ đã được công bố lúc 20:45 hôm nay. Báo cáo dự kiến cho...
Tập đoàn Microsoft (MSFT.US) dự kiến sẽ báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 năm tài chính 2024 ( tức quý...
Spotify (SPOT.US) là công ty phát nhạc trực tuyến ở Thụy Điển được niêm yết tại Hoa Kỳ. Cổ phiếu giảm 2% sau khi công...
Phiên giao dịch hôm nay tập trung chủ yếu vào dữ liệu PMI từ các nền kinh tế lớn trên thế giới. Dữ liệu PMI ở vương quốc...
