Lịch kinh tế: Dữ liệu PMI và điểm nóng từ Bitcoin!
Chỉ số chứng khoán châu Âu dự kiến mở phiên tăng điểm Dữ liệu PMI từ các nền kinh tế lớn Đà tăng...
Tin tức thị trường
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Xem tiếp
Ngay sau quyết định, chúng ta đã thấy đồng USD suy yếu rõ rệt phản ứng với động thái của Fed, vốn phù hợp với kỳ vọng, nhưng vẫn còn sự không chắc chắn về các dự báo Fed sẽ đưa ra. Đáng chú ý, đây là đợt cắt...
Xem tiếp
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Xem tiếp
Chỉ số chứng khoán châu Âu dự kiến mở phiên tăng điểm Dữ liệu PMI từ các nền kinh tế lớn Đà tăng...
14:15 - Pháp, chỉ số PMI dịch vụ và sản xuất tháng 10. Sản xuất. Thực tế: 42,6. Dự báo: 44,8. Trước...
Bitcoin thu hút sự chú ý của nhà đầu tư khi vượt qua mức cao 35.000 USD trong phiên sáng nay! Tiền...
Tin tức & dữ liệu: Kết phiên ngày thứ Hai, Dow Jones giảm 0,58%, trong khi S&P 500 lùi 0,17%. Ngược lại, Nasdaq cộng 0,27%. Nhà...
Vương quốc Anh: - Số đơn xin thay đổi trợ cấp thất nghiệp tháng 9. Thực tế: 20,4k. Dự kiến: 2,3k. Trước đó: 0,9k. -...
Phiên giao dịch đầu tuần mới tại thị trường châu Âu diễn biến tích cực dù lịch kinh tế không có nhiều điều...
Bitcoin đã tiếp tục leo dốc vào phiên giao dịch đầu tuần sau khi bắt đầu xu hướng tăng từ 2 tuần trước. Trong khoảng thời gian...
Dầu BRENT đang mất hơn 2,5% trong phiên giao dịch hôm thứ Hai. Các đợt bán tháo đã xuất hiện từ đầu phiên...
Phố Wall mở cửa sụt giảm Lợi suất trái phiếu Mỹ tăng trở lại Công ty Chevron thông báo thương vụ mua...
Phiên giao dịch hôm nay trên thị trường tài chính có phần diễn biến trái chiều. Các chỉ số thị trường...
Chỉ số DE30 giảm vào đầu tuần Công ty Varta thiết lập lại mối quan hệ trong việc giao hàng cho một doanh nghiệp "quan...
Biểu đồ nổi bật: GOLD khung thời gian H1 Áp lực chốt lời của phe bán đang dẫn diễn ra rõ ràng hơn trên biểu đồ của giá...
Công ty Hess Corp (HES.US) đang tăng hơn 3% ngoài phiên trong ngày hôm nay sau khi Chevron (CVX.US) thông báo...
Cuối tuần qua, căng thẳng ở Trung Đông đã được dịu bớt khiến thị trường khởi đầu tuần mới khá yên bình. Hợp đồng...
Mùa báo cáo thu nhập quý 3 năm 2023 của Phố Wall đang tăng tốc và chúng ta đang chuẩn bị cho một tuần đầy thú...
Mở phiên Âu hôm nay cho thấy được sự cải thiện về tâm lý chung của thị trường với sự phục hồi của chứng khoán, trong...
Thị trường tài chính toàn cầu đầu tuần mới khá im ắng khi mà cuối tuần qua không xảy ra sự leo thang căng thẳng...
Chỉ số chứng khoán châu Âu dự kiến mở phiên tăng điểm Chỉ số PMI sơ bộ, quyết định lãi suất và...
Tin tức & dữ liệu: Kết phiên cuối cùng của tuần, S&P 500 hạ 1,26% - đánh dấu tuần giảm điểm đầu tiên trong 3 tuần....
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ