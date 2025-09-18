Tin đầu ngày (23.10.2023): Bất ổn Trung Đông tiếp tục khiến chứng khoán lao dốc
Tâm lý e ngại rủi ro bao phủ thị trường chứng khoán toàn cầu vào thứ Sáu khi các nhà đầu tư giảm...
Tin tức thị trường
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Ngay sau quyết định, chúng ta đã thấy đồng USD suy yếu rõ rệt phản ứng với động thái của Fed, vốn phù hợp với kỳ vọng, nhưng vẫn còn sự không chắc chắn về các dự báo Fed sẽ đưa ra. Đáng chú ý, đây là đợt cắt...
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Trước cuối tuần, dòng tiền có dấu hiệu chảy vào các tài sản an toàn trên thị trường tài chính...
Tuần tiếp theo trên thị trường có vẻ sẽ thú vị vì đây sẽ là một tuần có rất nhiều sự kiện kinh tế hàng...
MUFG đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền tệ GBPCAD. MUFG khuyến nghị nên thực hiện một vị thế bán trên cặp này với các...
ANZ đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền tệ EURGBP. ANZ khuyến nghị nên thực hiện một vị thế chờ bán đối với cặp tiền này với...
Cổ phiếu American Express (AXP.US) bắt đầu giao dịch phiên tối nay với khoảng 'gap' giá giảm và đạt mức thấp nhất trong 10...
Dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 8 của Canada được công bố hôm nay lúc 19:30 giờ VN. Báo cáo dự kiến ...
Đà tăng trưởng này được thúc đẩy bởi các tin đồn gần đây về việc Blackrock được SEC phê duyệt Bitcoin ETF giao...
Khi sự chú ý của thị trường tập trung vào hành động của Fed và căng thẳng địa chính trị gia tăng, tiền điện tử...
Lockheed Martin hưởng lợi sau khi phát động chiến tranh Israel-Hamas Công ty đã báo cáo thu nhập quý...
Chỉ số chứng khoán châu Âu dự kiến mở phiên giảm điểm Dữ liệu doanh số bán lẻ từ Vương quốc Anh, Canada và...
Tin tức & dữ liệu: Hôm qua: Kết phiên ngày thứ Năm tại thị trường Mỹ, giá vàng giao ngay tăng 27,4 USD/oz, tương...
Những nhận xét quan trọng nhất được Jerome Powell đưa ra về tình hình kinh tế hiện tại và triển vọng chính sách...
Kết phiên ngày thứ Năm, Dow Jones hạ 0,75%, S&P 500 rớt 0,85% trong khi Nasdaq giảm 0,96%. Khi thị trường tiếp nhận những bình...
Phố Wall đang giao dịch trái chiều và sự chú ý của các nhà đầu tư trong phiên hôm nay chủ yếu tập...
Thương vụ Seagen (SGEN.US) trị giá 43 tỷ USD của Pfizer (PFE.US) đã được sự chấp thuận vô điều kiện từ EU. Các nhà lập...
Dự trữ khí tự nhiên của Mỹ: Thực tế 97B, Dự kiến 81B, Trước đó 84B Nguồn: xStation 5 Vào thời điểm này,...
Cổ phiếu Tesla (TSLA.US) đang giảm hơn 6% sau công bố kết quả kinh doanh đáng thất vọng. Lợi nhuận của công ty đã sụt giảm do...
Báo cáo hàng tuần về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Hoa Kỳ được công bố hôm nay lúc 19:30 giờ VN. Dự báo...
Hôm nay, cổ phiếu của nhà sản xuất điện thoại thông minh và công nghệ Nokia (NOKIA.FI) đang sụt giảm do kết quả...
