🔥Biểu đồ nổi bật: OIL.WTI khung H1
Giá dầu đang có dấu hiệu hạ nhiệt kể từ khi phiên Âu mở cửa với việc rơi về hỗ trợ xung quanh mốc 85,5 USD/thùng cũng...
Tin tức thị trường
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Ngay sau quyết định, chúng ta đã thấy đồng USD suy yếu rõ rệt phản ứng với động thái của Fed, vốn phù hợp với kỳ vọng, nhưng vẫn còn sự không chắc chắn về các dự báo Fed sẽ đưa ra. Đáng chú ý, đây là đợt cắt...
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Netflix đã báo cáo thu nhập quý 3 năm 2023 vào sáng sớm hôm nay sau khi thị trường đóng...
Có rất nhiều ý kiến trái chiều về việc tăng lãi suất tiếp theo giữa các thành viên FOMC. Chẳng hạn như...
Chỉ số chứng khoán châu Âu dự kiến mở phiên giảm điểm Dữ liệu về tiền lương và sản xuất công nghiệp...
Tin tức & dữ liệu: Hôm qua: Kết phiên ngày thứ Tư, Dow Jones trượt 0,98%, S&P 500 sụt 1,34%, trong khi Nasdaq rớt 1,62%...
Những điểm chính: Thu nhập trên mỗi cổ phiếu vượt kỳ vọng 7%. Doanh thu vượt dự kiến 0,1%. Netflix đã...
Báo cáo thu nhập quý 3 năm 2023 của Tesla thấp hơn kỳ vọng, với EPS điều chỉnh là 0,66 USD và doanh thu 23,4 tỷ USD,...
Kết phiên ngày thứ Tư, Dow Jones trượt 0,98%, S&P 500 sụt 1,34%, trong khi Nasdaq rớt 1,62% trong một phiên mà cả ba...
Phố Wall mở cửa sụt giảm Tài sản an toàn dẫn đầu đà tăng Morgan Stanley tụt dốc sau khi công bố kết...
Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) đã công bố báo cáo chính thức về lượng tồn kho dầu thô và...
Vàng và bạc ghi nhận mức tăng trưởng mạnh trong hôm nay, ngay cả khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng nhẹ trong ngày. Lí...
Doanh thu của Morgan Stanley (MS.US) trong quý 3 cao hơn một chút so với cùng kỳ năm trước và thu nhập trên...
Dữ liệu thị trường nhà ở tháng 9 của Hoa Kỳ được công bố lúc 19:30 hôm nay. Dữ liệu dự kiến sẽ cho thấy sự gia...
Netflix (NFLX.US) dự kiến sẽ báo cáo thu nhập quý 3 năm 2023 vào hôm nay sau khi phiên giao dịch Phố Wall...
Dầu (OIl.WTI) và Vàng (GOLD) đang cùng dắt tay nhau lên vùng đỉnh mới trong phiên hôm nay sau khi chính...
Giá dầu thô hôm nay tiếp tục tăng trưởng, với giá dầu Brent lên trên mốc 92 USD/thùng do làn sóng...
Chỉ số lạm phát CPI của khu vực đồng Euro y/y: 4,3% so với dự báo 4,3% và trước đó 4,3% (0,3% m/m so với dự báo...
Công ty thể thao Adidas (ADS.DE) hôm qua đã báo cáo kết quả sơ bộ cho quý 3 năm 2023 và nâng dự báo...
