Lịch kinh tế: Lạm phát khu vực đồng Euro, Báo cáo thu nhập của Netflix and Tesla
Các chỉ số chứng khoán châu Âu hầu hết đều giảm điểm đầu phiên bất chấp các dữ liệu vĩ mô...
Tin tức thị trường
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Ngay sau quyết định, chúng ta đã thấy đồng USD suy yếu rõ rệt phản ứng với động thái của Fed, vốn phù hợp với kỳ vọng, nhưng vẫn còn sự không chắc chắn về các dự báo Fed sẽ đưa ra. Đáng chú ý, đây là đợt cắt...
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
EHang Holdings (EH.US) là công ty công nghệ có trụ sở tại Quảng Châu, chuyên sản xuất máy bay tự động (AAV...
Chỉ số CPI của Anh: 6,7% so với dự báo 6,6% và trước đó 6,7% Chỉ số CPI cốt lõi của...
Tin tức & dữ liệu: Hôm qua: Tính đến sáng nay, giá Vàng tiếp đà leo dốc lên vùng đỉnh mới...
Kết phiên giao dịch thứ Ba có phần kém sôi động, Dow Jones nhích nhẹ 0,04%, trong khi S&P 500 hạ 0,01% và...
Cổ phiếu của ngân hàng lớn thứ hai Hoa Kỳ - Bank of America tăng hơn 3% vào hôm nay, sau khi ngân hàng này...
Các nhà phân tích của JP Morgan nâng dự báo tăng trưởng GDP thực tế của Mỹ lên 4,3%, tăng từ mức 3,5% trước...
Chỉ số Thị trường Nhà ở NAHB của Hoa Kỳ thấp hơn 10%, ở mức 40 so với dự báo 44 và trước đó 45 Trong báo cáo...
Hợp đồng tương lai trên các chỉ số Phố Wall đang giảm trước khi phiên Mỹ mở cửa, sự sụt giảm trên được giải thích bởi áp...
Sản lượng công nghiệp Mỹ cao hơn dự kiến với mức tăng trưởng 0,3% so với dự báo 0,0% và trước đó 0,4% Tỷ lệ sử dụng...
Johnson & Johnson (JNJ.US) hôm nay đã công bố kết quả quý 3 năm 2023. Công ty đã đạt được kết quả tốt và...
Doanh số bán lẻ tại Hoa Kỳ m/m: 0,7% so với dự kiến 0,3% và trước đó 0,6% Doanh số bán lẻ cốt lõi...
Dữ liệu lạm phát CPI tháng 9 của Canada được công bố lúc 19:30 giờ VN. Số liệu dự kiến cho thấy thước đo tăng trưởng giá...
Các tin tức mới được cập nhật lúc 17:00 giờ VN, cho thấy rằng Ngân hàng Nhật Bản đang xem xét quan điểm nâng lạm...
🔥Biểu đồ EURUSD khung thời gian H1 Cặp tiền chính đang nhận được sự hỗ trợ đến từ dữ liệu ZEW của Đức với kết quả được công bố lúc...
Chỉ số ZEW của Đức cho tháng 10 đã được phát hành lúc 16:00 giờ VN - chỉ số tâm lý kinh tế dự kiến sẽ...
USDCAD là một trong những cặp tiền tệ có thể biến động lớn vào tối nay, do các nhà giao dịch sẽ nhận được các...
Các chỉ số chứng khoán châu Âu dự kiến mở cửa tăng nhẹ Báo cáo doanh số bán lẻ của Mỹ trong...
Dữ liệu việc làm từ Vương quốc Anh dự kiến được công bố lúc 13:00 chiều hôm nay. Tuy nhiên, văn phòng thống...
