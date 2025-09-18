Nhận định 17.10.2023: Các BCTC tốt liệu có giúp Phố Wall quên đi căng thẳng Trung Đông?
Tin tức & dữ liệu: Hôm qua: Kết phiên thứ Hai, Dow Jones tăng 0,93%, đánh dấu phiên bứt phá mạnh nhất kể từ tháng...
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Ngay sau quyết định, chúng ta đã thấy đồng USD suy yếu rõ rệt phản ứng với động thái của Fed, vốn phù hợp với kỳ vọng, nhưng vẫn còn sự không chắc chắn về các dự báo Fed sẽ đưa ra. Đáng chú ý, đây là đợt cắt...
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Phố Wall tăng điểm vào đầu tuần nhờ báo cáo kết quả kinh doanh ban đầu của các công ty tương đối thuận lợi và...
Chủ tịch Fed Philadelphia Patrick Harker tuyên bố rằng ông tin Cục Dự trữ Liên bang có thể duy trì mức lãi...
Một cuộc khảo sát của Ngân hàng Canada cho thấy niềm tin kinh doanh ở Canada đạt mức thấp nhất sau đại dịch trong quý 3. Các...
Cổ phiếu của Charles Schwab (SCHW.US) đang tăng hơn 10%, đánh dấu mức tăng mạnh nhất trong ngày kể từ tháng 7, sau khi báo...
Washington Post đưa tin, chính phủ Mỹ và Venezuela đã đồng ý một thỏa thuận nới lỏng các lệnh trừng phạt của Mỹ đối...
Bitcoin trong giây lát đã tăng gần 10% sau các báo cáo chưa được xác nhận về việc SEC phê duyệt quỹ...
MUFG đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền tệ AUDNZD. MUFG khuyến nghị nên mở vị thế mua trên cặp này với các mức sau: Entry:...
🔥Biểu đồ GOLD khung thời gian M15 Cậu "vàng" phiên Á - Âu dù di chuyển tương đối nhanh tuy nhiên vẫn...
Tâm lý thị trường đầu tư hôm nay khá trái chiều, với chỉ số chứng khoán Mỹ tăng nhẹ trong phiên Á...
Tuần đầy đủ đầu tiên của mùa công bố kết quả kinh doanh Q3 năm 2023 trên phố Wall vừa mới bắt đầu. Lịch trình vẫn bị chi...
Tuần trước, Cặp tiền tệ EURUSD đã cố gắng vượt lên trên vùng kháng cự được đánh dấu ở mức 1,06398 nhưng không...
Các loại tiền tệ Antipodean AUD và NZD là một trong những loại tiền tệ thuộc nhóm G10 hoạt động tốt nhất hiện nay. Sự...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở phiên tăng nhẹ Dữ liệu cấp hai từ Hoa Kỳ và Canada Báo cáo...
Báo cáo lạm phát CPI của Mỹ trong tháng 9 bất ngờ vượt dự kiến nhưng thị trường tiền tệ vẫn chưa chắc chắn liệu Fed có...
Công ty Procter & Gamble (PG.US) sẽ báo cáo thu nhập vào thứ 4 tuần này Cổ phiếu giảm 5,6% từ đầu năm đến...
Kết phiên ngày thứ Sáu, S&P 500 giảm 0,5%, Nasdaq mất đến 1,23%, chỉ riêng Dow Jones tăng 0,12%. Cả ba chỉ số cùng...
Dầu (Brent) hôm nay tăng gần 4,2% và giá đã tiến gần đến mức tâm lý quan trọng 90 USD/thùng trước cuối tuần,...
Báo cáo thu nhập của United Health (UNH.US) vượt kỳ vọng của các nhà phân tích United Health (UNH.US) là...
