Báo cáo của Đại học Michigan
Dữ liệu của Đại học Michigan (sơ bộ) được công bố hôm nay có kết quả thấp hơn dự kiến với kỳ vọng lạm phát tăng cao bất ngờ. Dữ...
Tin tức thị trường
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Ngay sau quyết định, chúng ta đã thấy đồng USD suy yếu rõ rệt phản ứng với động thái của Fed, vốn phù hợp với kỳ vọng, nhưng vẫn còn sự không chắc chắn về các dự báo Fed sẽ đưa ra. Đáng chú ý, đây là đợt cắt...
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Phố Wall phản ứng trước những phát biểu 'ôn hòa' từ Patrick Harker, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang...
Cổ phiếu của Novo Nordisk (NOVOB.DK) đang tăng 3,0% sau khi công ty nâng dự báo doanh số bán hàng cho năm 2023, do nhu...
Vàng đang leo dốc mạnh mẽ và thời điểm hiện tại vàng thỏi đang tăng hơn 2,66% trong ngày. Mặt khác, vàng đã...
Mặc dù kết quả quý 3 của BlackRock (BLK.US) tốt hơn mong đợi (đặc biệt là trên cơ sở ròng) nhưng nhà quản lý...
Giá dầu bắt đầu giao dịch trong tuần này với khoảng gap giá tăng lớn nhằm phản ứng với cuộc tấn công bất ngờ của Hamas vào...
IFR đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền tệ EURGBP. IFR khuyến nghị nên mở vị thế bán trên cặp tiền này với các...
Các chỉ số chứng khoán của Trung Quốc công bố hôm thứ Sáu cho thấy áp lực giảm phát dai dẳng, bất chấp một...
Tin tức & dữ liệu: Hôm qua: Kết phiên ngày thứ Năm, Dow Jones giảm 0,51%, S&P 500 hạ 0,62% và Nasdaq mất 0,63%...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở phiên giảm nhẹ ngay sau phiên giao dịch yếu kém ở thị trường châu...
Báo cáo lạm phát CPI tổng thể của Hoa Kỳ đạt mức 3,7% so với cùng kỳ, cao hơn mức kỳ vọng một chút là 3,6%;...
Phố Wall mở phiên giảm điểm và sau đó tiếp tục đà giảm. US500 mất 1,1% Chỉ số CPI cao hơn dự kiến khiến các...
Sau 1 giờ sáng hôm nay, chúng ta có thể quan sát thấy phe bán đã hoạt động mạnh mẽ trên Phố Wall....
Báo cáo EIA về tồn kho dầu thô của Mỹ Tồn kho dầu thô: 10,176 triệu so với -1,4 triệu dự kiến và...
Tồn kho khí tự nhiên của Mỹ theo báo cáo của EIA phù hợp với kỳ vọng ở mức 84 bcf so với 84 bcf dự kiến và 86...
Báo cáo CPI của Hoa Kỳ trong tháng 9 so với cùng kỳ: 3,7% so với 3,6% dự kiến và 3,7% trước đó Báo...
Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã công bố Biên bản của Cuộc họp tháng 9 vào lúc 18:30 hôm...
Kỳ vọng của thị trường cho thấy lạm phát gần đây sẽ giảm sau đợt phục hồi (lên mức 3,6% so với cùng kỳ từ mức 3,7%...
