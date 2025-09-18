Thị trường nổi bật - OIL.WTI (12.10.2023)
Giá dầu tăng vọt vào đầu tuần do cuộc tấn công bất ngờ của Hamas vào Israel vào cuối tuần qua. Đà tăng tiếp tục...
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Ngay sau quyết định, chúng ta đã thấy đồng USD suy yếu rõ rệt phản ứng với động thái của Fed, vốn phù hợp với kỳ vọng, nhưng vẫn còn sự không chắc chắn về các dự báo Fed sẽ đưa ra. Đáng chú ý, đây là đợt cắt...
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
🔥Biểu đồ Oil.WTI H1 Giá dầu hôm qua sau khi "gãy" hỗ trợ $84,8 và rơi thẳng về mốc $82,8 như đề cập...
Chỉ số chứng khoán châu Âu dự kiến mở phiên tăng điểm Biên bản ECB, dữ liệu CPI của Mỹ trong tháng 9 Báo...
Báo cáo sản xuất và GDP trong tháng 8 từ Vương quốc Anh đã được công bố lúc 13:00 hôm nay. Trong...
Tin tức & dữ liệu: Hôm qua: Kết phiên ngày thứ Tư, Dow Jones tăng 0.19%, S&P 500 tiến 0.43% và Nasdaq cộng 0.71%...
Kết phiên ngày thứ Tư, Dow Jones tăng 0.19%, S&P 500 tiến 0.43% và Nasdaq cộng 0.71% - đánh dấu lần đầu tiên...
Thị trường đã không có những phản ứng mạnh mẽ nào sau khi Biên bản được công bố, đồng USD đã giảm nhẹ trong...
Biên bản của cuộc họp FOMC được công bố lúc 1:00 sáng Tỷ lệ chính sách : Một số thành viên...
Chủ tịch Fed bang Atlanta Raphael Bostic tin rằng không cần phải tăng lãi suất ngay lập tức do nền kinh tế đang có dấu hiệu suy thoái...
Phố Wall mở cửa tăng nhẹ khi các nhà đầu tư chờ đợi Biên bản họp FOMC công bố. Mặc dù dữ liệu PPI cao hơn...
Fed đã thực hiện tăng lãi suất vào tháng 9 và gợi ý rằng vẫn có thể tăng lãi suất vào...
Báo cáo PPI của Hoa Kỳ so với cùng kỳ năm trước đạt mức 2,2% so với 1,6% dự kiến và 1,6% trước đó. PPI m/m:...
Bộ trưởng Tài chính kiêm cựu Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Janet Yelen và Thành viên của Fed - Michelle...
Hợp đồng tương lai chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones (US30) được dự báo sẽ ghi nhận mức biến động “kha khá”...
Chứng khoán châu Âu mở cửa giảm nhẹ Chỉ số lạm phát PPI từ Hoa Kỳ và biên bản cuộc họp FOMC...
Số liệu lạm phát chính thức từ Đức không gây ngạc nhiên cho thị trường, cả số liệu HICP và CPI đều phù hợp...
Tin tức & dữ liệu: Hôm qua: Kết phiên ngày thứ Ba, Dow Jones tăng 0,4%, S&P 500 nhận 0,52% và Nasdaq tiến 0,58%...
Kết phiên ngày thứ Ba, Dow Jones tăng 0,4%, S&P 500 nhận 0,52% và Nasdaq tiến 0,58% khi lợi suất tiếp tục hạ nhiệt giúp...
Các chỉ số chứng khoán của Mỹ và châu Âu đã mất một phần mức tăng trước đó sau khi có các...
