Cổ phiếu NanoString tăng 20% sau BCTC sơ bộ quý 3
NanoString Technologies (NSTG.US) là một trong những cổ phiếu Mỹ tăng trưởng tốt nhất hiện nay. Giá cổ phiếu leo dốc hơn 20% sau khi công...
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Ngay sau quyết định, chúng ta đã thấy đồng USD suy yếu rõ rệt phản ứng với động thái của Fed, vốn phù hợp với kỳ vọng, nhưng vẫn còn sự không chắc chắn về các dự báo Fed sẽ đưa ra. Đáng chú ý, đây là đợt cắt...
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Nhà đầu tư chứng khoán toàn cầu đã được phép thở phào nhẹ nhỏng trong ngày hôm nay, sau khi có...
Phố Wall tăng điểm đầu phiên hôm nay US2000 leo lên trên mốc 1.775 điểm Cổ phiếu Truist Financial nhảy vọt khi...
Thương hiệu giày dép Đức Birkenstock sẽ trở thành một trong những công ty lâu đời nhất châu Âu được niêm...
Thị trường chứng khoán châu Âu tăng trưởng mạnh mẽ LVMH (MC.FR) sẽ công bố BCTC quý 3 sau khi phiên...
PepsiCo (PEP.US) đã công bố kết quả tài chính vượt kỳ vọng của các nhà phân tích, giúp cổ...
Mặc dù lịch kinh tế hôm nay khá trống - chỉ số US100 vẫn có thể ghi nhận mức biến động cao hơn, do các phát...
Theo thông tin từ Bloomberg, Trung Quốc đang lên kế hoạch giới thiệu các chương trình kích thích mới để đáp...
Chỉ số chứng khoán châu Âu dự kiến mở phiên tăng điểm Chứng khoán Châu Á tăng mạnh thúc...
Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) đã cho biết rằng sẽ duy trì quan điểm bảo đảm tính an toàn cho các tài...
Thị trường tiền điện tử mở đầu tuần với kết quả ảm đảm. Bitcoin đang bị đẩy lui khỏi mức kháng cự chính 28.000 USD, đồng đô la Mỹ đang...
CPI của Na Uy so với cùng kỳ năm ngoái: 3,3% so với 4% dự báo và 4,8% trước đó CPI của Na Uy so với tháng...
Tin tức & dữ liệu: Hôm qua: Kết phiên giao dịch đầu tuần,giá vàng tăng 27,8 USD/oz, tương đương hơn 1,5%, chốt ở mức...
Phiên giao dịch ngày thứ Hai tại Châu Âu kết thúc trong sắc đỏ: DAX của Đức giảm 0,67%, IBEX của Tây Ban Nha...
Cuộc tấn công của Hamas vào Israel hôm thứ bảy đã gây bất ngờ lớn, khởi đầu cuộc tấn công bằng các...
Thị trường lao động không còn mạnh mẽ như một năm trước. Vẫn còn quá sớm để nói về chiến lược cắt giảm...
Cặp tiền tệ EUR/USD bắt đầu tuần mới với một số biến động đáng chú ý, xuất phát từ cuộc tấn công bất ngờ của nhóm...
Credit Agricole đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền tệ EURJPY. Các nhà phân tích của ngân hàng khuyến...
Biểu đồ GBPUSD H4 Với việc các thị trường Mỹ, Canada và Nhật Bản nghỉ lễ nên thanh khoản thị trường có vẻ đang khá...
