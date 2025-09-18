DE30: Ngành hàng không bị bán tháo sau căng thẳng ở Trung Đông ✈️
Chứng khoán châu Âu giảm điểm vào đầu tuần Lo ngại căng thẳng ở Trung Đông Các công ty quốc phòng...
Tin tức thị trường
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Ngay sau quyết định, chúng ta đã thấy đồng USD suy yếu rõ rệt phản ứng với động thái của Fed, vốn phù hợp với kỳ vọng, nhưng vẫn còn sự không chắc chắn về các dự báo Fed sẽ đưa ra. Đáng chú ý, đây là đợt cắt...
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Giá khí đốt tự nhiên đã có thời gian đi ngang kéo dài tới 3 tháng cho đến tận tháng 10. Gần...
Cuộc tấn công bất ngờ của Hamas vào Israel cuối tuần qua và phản ứng nhanh chóng -mạnh mẽ của Lực lượng Phòng vệ...
Cuộc chiến do Israel tiến hành chống lại Palestine nhằm trả đũa các cuộc tấn công khủng bố tàn bạo trước đó đã...
Thị trường trong tâm trạng e ngại rủi ro sau xung đột ở Trung Đông Dầu tăng hơn 3%, chỉ số chứng khoán giảm Bài...
Căng thẳng ở Trung Đông leo thang đỉnh điểm vào cuối tuần này sau khi nhóm vũ trang Hamas, một lực lượng hồi giáo ở Palestine,...
Tuần vừa qua thị trường đã biến động rất mạnh mẽ và các động thái của thị trường trái phiếu đóng vai trò...
Phiên giao dịch ngày thứ Sáu mang đến sự phục hồi bất ngờ trên các chỉ số Phố Wall khi đầu phiên sụt giảm...
Cổ phiếu của Aehr Systems (AEHR.US) đã mất 14% trong phiên hôm nay, sau khi công ty quyết định giữ nguyên dự báo...
Các chỉ số chứng khoán của Hoa Kỳ quay lại đà tăng sau đợt bán tháo do dữ liệu NFP vượt xa dự báo. Mặc...
Bản tin NFP cho tháng 9 của Mỹ là một trong những thông tin quan trọng nhất của tuần này. Dữ liệu được công bố vào...
Chỉ số DAX tăng vào phiên giao dịch cuối tuần Sự chú ý của nhà đầu tư chuyển sang báo cáo NFP...
Cổ phiếu của Pioneer Natural Resources (PXD.US), công ty sản xuất dầu lớn thứ ba tại vùng Permian Basin trọng điểm của Hoa Kỳ, đang tăng hơn...
Bản tin NFP tháng 9 phát hành vào lúc 07:30 tối hôm nay là một báo cáo quan trọng trong tuần...
Đà tăng của đô la Mỹ đang suy yếu và hiện đang phản ứng với mức Fibo thoái lui 50% của đà tăng tính từ mức...
Tin tức & dữ liệu: Hôm qua: Kết phiên ngày thứ Năm, Dow Jones giảm 0,03%, S&P 500 trượt 0,13% và Nasdaq hạ 0,12%,...
Chứng khoán Châu Âu dự kiến mở phiên tăng điểm Dữ liệu quan trọng về thị trường lao động Mỹ Các bài...
Trong tháng 8 năm 2023, dữ liệu đơn đặt hàng mới trong ngành công nghiệp chế tạo của Đức tăng 3,9% so với tháng trước...
