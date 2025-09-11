OIL tăng vọt 2% sau khi EU cân nhắc áp lệnh trừng phạt mới với dầu của Nga📈
Giá dầu phục hồi nhẹ vào thứ Sáu, dù thị trường vẫn thận trọng. Nhà đầu tư đang đánh giá khả năng áp...
Tin tức thị trường
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Oracle đã khiến thị trường sôi động với kết quả kinh doanh mới công bố. Trước giờ mở cửa, cổ phiếu công ty tăng hơn 30%, đưa vốn hóa vượt mức 200 tỷ USD. Dù kết quả EPS và doanh thu không đạt kỳ vọng, các chi tiết trong báo cáo...
Hợp đồng tương lai đường (SUGAR) trên sàn ICE đang tăng gần 2% trong ngày hôm nay, cố gắng đảo chiều sau nhiều tháng giảm...
Thị trường ngũ cốc tiếp tục chịu áp lực giảm và giá đang dao động gần mức thấp và hy vọng hiện đang đặt vào báo...
Phố Wall cố gắng chặn đà điều chỉnh; US500 giảm 0,3% Cổ phiếu Levi Strauss tăng sau báo cáo kết quả; Novo Nordisk chịu...
ANZ Research đã đưa ra khuyến nghị của cặp tiền EURJPY. ANZ Research khuyến nghị mở vị thế bán trên cặp tiền: Entry (Theo thị...
Hợp đồng tương lai chỉ số biến động CBOE (VIX) tăng gần 4% trong ngày hôm nay. Một đợt điều chỉnh nhẹ từ mức đỉnh lịch sử trên Phố Wall...
19:30, Canada – Dữ liệu thị trường lao động tháng 6: Thay đổi việc làm: Hiện tại: 83,1 nghìn; Dự báo: 0,9 nghìn;...
Mỹ xác nhận áp thuế 35% đối với Canada từ ngày 1/8. Một lá thư gửi Liên minh Châu Âu (EU) về cấu trúc...
Đồng đô la Canada (CAD) đã giảm hơn 0,3% so với đô la Mỹ (USD) trong ngày hôm nay sau khi Mỹ công bố mức thuế 35%...
13:45, Pháp - Dữ liệu lạm phát tháng 6: CPI của Pháp: thực tế: 1% so với cùng kỳ năm trước;...
Trong khi các vấn đề thương mại và thuế quan vẫn là mối quan tâm hàng đầu của thị trường tài chính, cuối...
13:00, Vương quốc Anh - Dữ liệu GDP tháng 5 GDP: thực tế -0.1% MoM; dự báo 0.1% MoM; kỳ trước -0.3% MoM GDP: thực tế 0.7%...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/07, cả 2 chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite đều đóng cửa tại mức cao mọi thời...
Thị trường tiền điện tử tiếp tục là tâm điểm chú ý. Bitcoin vừa thiết lập mức cao nhất mọi thời đại mới ở 112.700 USD. Trong...
Hiện nay, dòng vốn trên thị trường chứng khoán đang dịch chuyển khỏi cổ phiếu công nghệ và sang các lĩnh vực khác....
Biến động khí đốt tự nhiên EIA BCF Thực tế 53B (Dự báo 62B, Trước đó 55B)
Các chỉ số chứng khoán đang giữ ổn định trong vùng tích lũy sau đà tăng hôm thứ Tư, được thúc đẩy bởi sự...
