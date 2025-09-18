Cổ phiếu đáng chú ý - PepsiCo (06.10.2023)
PepsiCo dự kiến sẽ thông báo kết quả kinh doanh quý 3 năm 2023 vào tuần tới. Công ty có thành tích...
Tin tức thị trường
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Ngay sau quyết định, chúng ta đã thấy đồng USD suy yếu rõ rệt phản ứng với động thái của Fed, vốn phù hợp với kỳ vọng, nhưng vẫn còn sự không chắc chắn về các dự báo Fed sẽ đưa ra. Đáng chú ý, đây là đợt cắt...
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Kết phiên ngày thứ Năm, Dow Jones giảm 0,03%, S&P 500 trượt 0,13% và Nasdaq hạ 0,12%. Những dữ liệu trái chiều của...
Cổ phiếu Coca Cola (KO.US) đang mất hơn 3% hôm nay và giao dịch ở mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2021. Hiện tại, cổ phiếu này...
Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) đã công bố báo cáo hàng tuần về lượng tồn kho khí đốt tự nhiên...
Cổ phiếu châu Âu đang được hỗ trợ bởi đà tăng trên Phố Wall. Chỉ số DE30 tăng nhẹ so với đà tăng chung của...
Dữ liệu yêu cầu trợ cấp thất nghiệp Số đơn lần đầu xin trợ cấp thất nghiệp: 207k so với dự kiến 210k (trước đó 204k) Số...
Chỉ số PMI Xây dựng của Vương quốc Anh đạt 45 điểm, thấp hơn nhiều so với dự báo (dự kiến: 49.9 và trước đó: 50.8). Chủ yếu...
Báo cáo của Challenger về việc cắt giảm việc làm trong tháng 9 vừa được công bố lúc 18:30 hôm nay giờ...
🔥Biểu đồ GOLD khung H1 - Giá vàng vẫn đang tiếp tục xu hướng đi ngang duy trì từ sáng thứ 3 đến giờ với kháng cự $1830...
Giá dầu đã giảm mạnh phiên hôm qua, với giá dầu Brent (OIL) và WTI (OIL.WTI) lao dốc hơn 5%. Điều đáng chú...
Các chỉ số chứng khoán Châu Âu dự kiến mở phiên tăng điểm Báo cáo của Challenger và...
Tin tức & dữ liệu: Hôm qua: Kết phiên ngày thứ Tư, giá dầu tụt dốc thảm hại khi dầu thô Brent tương lai giảm...
Kết phiên ngày thứ Tư, Dow Jones tiến 0,39%, S&P 500 cộng 0,81%. Trong khi đó, Nasdaq tăng 1,35%. Khi lợi suất rút...
Thị trường chứng khoán đã chào đón tháng mới bằng một cú trượt dài. Hiện chỉ số S&P 500 (US500) đã phản ứng với...
Thị trường dầu đã phải đối mặt với một đà thụt lùi đáng kể vào đầu tuần này. Trong khi chỉ mới...
Báo cáo hằng tuần của EIA về trữ lượng: (đơn vị thùng) Tồn kho dầu thô: thực tế -2,224 triệu (Dự báo 0,05 triệu,...
Dữ liệu ISM ngành dịch vụ tháng 9: Chỉ số Việc làm: Thực tế 53,4 (54,7 trước đó) Chỉ số Giá phải trả: Thực tế...
Chỉ số PMI S&P chính thức (báo cáo cuối cùng) của Hoa Kỳ (Tổng hợp): thực tế 50,2 so với dự báo 50,1...
