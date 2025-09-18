CẬP NHẬT MỚI: Dữ liệu ADP tệ hơn nhiều so với dự kiến, EURUSD tăng!
Báo cáo ADP của Hoa Kỳ cho tháng 9 công bố. Thực tế: 89k. Dự báo: 155k. Trước đó: 177k. Báo cáo...
Tin tức thị trường
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Xem tiếp
Ngay sau quyết định, chúng ta đã thấy đồng USD suy yếu rõ rệt phản ứng với động thái của Fed, vốn phù hợp với kỳ vọng, nhưng vẫn còn sự không chắc chắn về các dự báo Fed sẽ đưa ra. Đáng chú ý, đây là đợt cắt...
Xem tiếp
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Xem tiếp
Báo cáo ADP của Hoa Kỳ cho tháng 9 công bố. Thực tế: 89k. Dự báo: 155k. Trước đó: 177k. Báo cáo...
Chỉ số DAX tăng 0,36% loại bỏ mức giảm trước đó. SAS (SAS.SE) thông báo tái cơ cấu công ty. Tập...
Doanh số bán lẻ khu vực đồng Euro trong tháng 9: Thực tế 2,1% hằng năm so với -1% dự kiến và -1% trước đó Thực...
Hãng hàng không lớn nhất của Bắc Âu Scandinavia SAS (SAS.SE) đã thông báo họ sẽ tái cơ cấu lại công...
Ả Rập Saudi cho biết họ sẽ duy trì mức cắt giảm sản lượng bổ sung 1 triệu thùng mỗi ngày cho đến tháng 12. Tuyên bố trên...
Hầu hết các kết quả của dữ liệu PMI ngành dịch vụ vừa công bố đều cao hơn so với số liệu sơ bộ và đồng thời cũng vượt mức kỳ...
Thị trường trái phiếu đang dần trở thành tâm điểm chú ý của các nhà đầu tư vào thời điểm hiện tại,...
Tin tức & dữ liệu: Hôm qua: Kết phiên ngày thứ Ba, Dow Jones mất 1,29% - ghi nhận phiên giao dịch tồi tệ nhất kể từ...
Cổ phiếu của Amazon.com, Inc. (AMZN.US) đã trải qua một sự thay đổi nhanh chóng trong xu hướng của mình. Hai tuần trước, cổ phiếu...
Kết phiên ngày thứ Hai, Dow Jones mất 1,29% để ghi nhận phiên giao dịch tồi tệ nhất kể từ tháng 3 năm nay. S&P...
Ngân hàng Dự trữ Australia đã thông báo quyết định chính sách tiền tệ vào sáng nay và...
S&P 500 (US500), cũng như các chỉ số chứng khoán khác của Hoa Kỳ đều đang chìm trong sắc đỏ phiên hôm nay và...
USDJPY đã trải qua một đợt sụt giảm vào tối nay nhưng không giống bình thường, động thái này xảy ra rất nhanh...
Các hợp đồng chỉ số của Trung Quốc ngày hôm nay thể hiện sự tiêu cực do tác động bởi đà rơi tự do của các...
Tuần này các nhà giao dịch sẽ tiếp nhận một loạt các bản báo cáo từ thị trường lao động Hoa Kỳ. Trong khi báo...
Cổ phiếu của các công ty năng lượng gió hàng đầu (nhà sản xuất và dịch vụ tua-bin gió ngoài khơi...
Cặp tiền chính EURUSD đã chịu áp lực bán trong hơn hai tháng nay, với tỷ giá EURUSD hiện đang tiến đến mức chỉ...
Công ty có giá trị lớn nhất châu Âu - Novo Nordisk (NOVOB.DK), đang tăng gần 2% trong phiên giao dịch hôm...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ