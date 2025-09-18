Nhận định 03.10.2023: USD 'quay xe', Vàng tiếp tục dò đáy!
Tin tức & dữ liệu: Hôm qua: Hợp đồng vàng giao ngay giảm 0.8% xuống 1,835.40 USD/oz, mức thấp nhất kể từ ngày 10/03. Hợp...
Tin tức thị trường
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Ngay sau quyết định, chúng ta đã thấy đồng USD suy yếu rõ rệt phản ứng với động thái của Fed, vốn phù hợp với kỳ vọng, nhưng vẫn còn sự không chắc chắn về các dự báo Fed sẽ đưa ra. Đáng chú ý, đây là đợt cắt...
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Hôm nay, đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ đang suy yếu so với đồng đô la Mỹ khi lợi suất trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ trước đó...
Các chỉ số chứng khoán châu Âu mở cửa giảm điểm Báo cáo lạm phát CPI của Thụy Sĩ Hợp...
Kết phiên giao dịch đầu tiên của quý mới tại các thị trường châu Âu chứng kiến đợt bán...
Bank of America đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền tệ AUDNZD. Ngân hàng hàng đầu tại Hoa Kỳ đề nghị nên đặt một...
Ngân hàng Credit Agricole đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền tệ AUDUSD. Ngân hàng bán lẻ top 2 châu Âu...
Bà Michelle Bowman - thành viên Fed cảnh báo rằng "có lẽ sẽ cần thiết" nếu tiếp tục tăng lãi suất và...
Dữ liệu ISM của Hoa Kỳ và báo cáo PMI bản chính thức (sửa đổi lần cuối) trong tháng 9 : PMI sản xuất (bản...
Trong tuần này, các nhà giao dịch sẽ được thông báo về quyết định lãi suất đến từ hai ngân hàng trung...
Tuần này dự kiến sẽ có nhiều tin tức và dữ liệu quan trọng đối với đồng đô la Mỹ, trong đó cặp tiền tệ EUR/USD lại trở...
⚡️ Khuyến nghị: Sell vùng: 91,9-92,0 ❌ SL: 93,1 ✔️ TP: 88,9 Buy vùng: 88,1-88,3 ❌ SL: 87,3 ✔️ TP: 90,3 🔥Biểu...
Tiền điện tử đang được giao dịch với tâm lý khá tích cực trong ngày hôm nay, với Bitcoin tăng hơn 4%. Động thái...
Các hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ đang có mức mở cửa cao hơn so với phiên cuối tuần qua, với chỉ số US100 tăng...
Lịch kinh tế cho buổi sáng hôm nay ở châu Âu tập trung vào việc công bố các chỉ số PMI sản xuất cho tháng...
Các chỉ số chứng khoán châu Âu đang được dự đoán sẽ mở cửa ổn định. Dữ liệu về hoạt động sản xuất ISM dự kiến sẽ...
Một tháng mới đã đến, báo hiệu thời điểm Hoa Kỳ phát hành báo cáo NFP tháng 9. Bên cạnh dữ liệu đáng...
Bất chấp việc Dow Jones và S&P 500 tăng điểm cũng như Nasdaq vọt tới 1,4% vào đầu phiên thì sau đó Phố Wall...
Các chính trị gia của cả hai đảng tại Mỹ đã không thể đạt được thỏa thuận về đề xuất ngân sách hàng năm,...
Với việc Tesla sắp công bố dữ liệu giao xe quý 3, Piper Sandler đã điều chỉnh dự báo đơn hàng quý 3 của hãng...
