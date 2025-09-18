Bạc tăng vọt 3,8% khi đồng USD suy yếu. 💵 💵
Bạc tiếp tục tăng mạnh vào đêm nay khi được thúc đẩy bởi việc lợi suất trái phiếu giảm, đồng USD yếu hơn, tăng trưởng nh cầu...
Tin tức thị trường
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Xem tiếp
Ngay sau quyết định, chúng ta đã thấy đồng USD suy yếu rõ rệt phản ứng với động thái của Fed, vốn phù hợp với kỳ vọng, nhưng vẫn còn sự không chắc chắn về các dự báo Fed sẽ đưa ra. Đáng chú ý, đây là đợt cắt...
Xem tiếp
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Xem tiếp
Bạc tiếp tục tăng mạnh vào đêm nay khi được thúc đẩy bởi việc lợi suất trái phiếu giảm, đồng USD yếu hơn, tăng trưởng nh cầu...
🔥Biểu đồ GOLD H1 Với việc đồng tạo đỉnh và bắt đầu giảm nhanh như nhận định trước đó thì giá vàng đã có...
Dữ liệu lạm phát CPI trong tháng 9 của Khu vực đồng tiền chung châu Âu đã được công bố hôm nay lúc...
Gần đây, đồng đô la Mỹ đã tăng giá mạnh. Tình hình này được thúc đẩy bởi việc bán tháo...
Đồng USD mạnh lên và lãi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng đang ảnh hưởng đến thị trường hàng hóa một...
Các chỉ số châu Âu mở cửa hôm nay với mức tăng nhẹ. Báo cáo CPI từ EuroZone và báo...
Vương quốc Anh đã công bố bản sửa đổi số liệu GDP quý 2 năm 2023 vào lúc 1:00 chiều giờ VN. Các...
Tin tức & dữ liệu: Hôm qua: Kết phiên ngày thứ Năm, chỉ số Dow Jones tăng 0,35%, S&P 500 tiến 0,59% – ngay dưới...
Đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới Bitcoin hiện đang giao dịch khá tích cực, khi được thúc đẩy bởi sự sụt giảm của đồng USD và...
Kết phiên ngày thứ Năm, chỉ số Dow Jones tăng 0,35%, S&P 500 tiến 0,59% – ngay dưới mốc quan trọng 4,300 điểm. Nasdaq cộng...
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Chicago ông Austan Goolsbee hôm nay đã bình luận về tình hình nền kinh tế Mỹ....
Phố Wall mở phiên tăng điểm, US500 tăng 1,1% và đồng Đô la suy yếu. Số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ tăng nhẹ, dữ...
Kẽm (ZINC) đã tăng vọt 6% trong ngày giao dịch hôm nay và đang giao dịch ở mức cao nhất kể từ tháng 5 năm 2023....
Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) đã công bố báo cáo hàng tuần về lượng tồn kho khí đốt tự nhiên...
Báo cáo GDP của Hoa Kỳ cho quý 2 năm 2023 được công bố hôm nay lúc 19:30 giờ VN. Tuy nhiên, vì đây...
Báo cáo CPI tháng 9 của Đức, được công bố lúc 7 giờ tối VN, cho thấy đà giảm tốc như dự đoán khi dữ liệu...
Intel đang thụt lùi so với Nvidia và AMD Công ty có hiệu suất kém trong cơn sốt AI Tuy nhiên,...
Biểu đồ Oil.WTI khung H1 🔥Thị trường nổi bật: Oil.WTI H1 Thời điểm cuối tuần/tháng/túy có thể mang đến sự đảo chiều nhanh...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ