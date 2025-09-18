Thị trường nổi bật - USDJPY (28.09.2023)
Đồng yên Nhật vẫn rất yếu so với hầu hết các loại tiền tệ lớn khác, bao gồm USD, EUR và CAD. Cùng với việc đồng USD mạnh...
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Ngay sau quyết định, chúng ta đã thấy đồng USD suy yếu rõ rệt phản ứng với động thái của Fed, vốn phù hợp với kỳ vọng, nhưng vẫn còn sự không chắc chắn về các dự báo Fed sẽ đưa ra. Đáng chú ý, đây là đợt cắt...
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Dữ liệu lạm phát CPI và doanh số bán lẻ của Tây Ban Nha: Dữ liệu CPI sơ bộ so với cùng kỳ: Thực...
Hợp đồng tương lai các chỉ số chứng khoán Châu Âu dự báo đà phục hồi nhẹ Báo cáo lạm phát và...
Tin tức & dữ liệu: Hôm qua: Kết phiên ngày thứ Ba, giá dầu Brent tăng 1,5 USD lên mức 94,82 USD/thùng....
Những lo lắng về việc trữ lượng dầu của Mỹ thấp kỷ lục đang khiến giá dầu tăng mạnh. Giá dầu Brent và...
Dầu thô là một trong những nhân tố chính góp phần gây ra vấn đề lạm phát không thể kiểm soát...
Báo cáo của EIA: Số lượng dầu thô dự trữ của EIA: Thực tế -2,169 triệu thùng (Dự báo -0,9 triệu, trước đó...
Vàng cùng với các kim loại quý khác tiếp tục trải qua một phiên thảm hại. Mặc dù sức giảm không nhiều...
Phố Wall mở đầu phiên tăng nhẹ Đợt bán tháo gần đây đã dẫn đến tình trạng quá bán nghiêm...
IFR khuyến nghị đặt vị thế BUY trên GBPUSD theo các mức sau: Vào lệnh (theo giá thị trường): 1.2137 Chốt...
Biểu đồ GOLD khung H1 Các vị thế mua lên lúc này sẽ cần phải cân nhắc kỹ lưỡng khi giá vàng ngày...
Giá vàng tiếp tục đà giảm mạnh duy trì từ đầu tuần đến nay và cùng xu hướng với sự giảm giá của đồng euro...
Credit Agricole khuyến nghị mở vị thế SELL trên cặp EURJPY theo các mức sau: Vào lệnh (theo giá thị trường):...
Các sản phẩm phái sinh dự báo thị trường chứng khoán Châu Âu hôm nay sẽ tăng điểm Dữ...
Phố Wall đã kết phiên hôm qua với đà giảm mạnh, kéo dài đà giảm kể từ đầu tuần. Các...
Tin tức & dữ liệu: Hôm qua: Kết phiên ngày thứ Ba, Dow Jones rớt 1,14%, đánh dấu phiên giảm mạnh nhất kể từ tháng...
Kết phiên ngày thứ Ba, Dow Jones rớt 1,14%, đánh dấu phiên giảm mạnh nhất kể từ tháng 3/2023. S&P 500 lùi...
Cổ phiếu Amazon (AMZN.US) đã giảm gần 3% trong hôm nay với một phần nguyên nhân đến từ...
Royal Bank of Canada (RBC) khuyến nghị mở vị thế BUY trên cặp USDCAD theo các mức sau: Vào lệnh (theo giá thị...
