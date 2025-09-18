US500 chạm mức thấp nhất trong vòng 3 tháng❗
Thứ Ba đánh dấu một ngày nữa mà đồng đô la Mỹ tiếp tục mạnh lên và là đồng tiền trong nhóm G10 mạnh...
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Ngay sau quyết định, chúng ta đã thấy đồng USD suy yếu rõ rệt phản ứng với động thái của Fed, vốn phù hợp với kỳ vọng, nhưng vẫn còn sự không chắc chắn về các dự báo Fed sẽ đưa ra. Đáng chú ý, đây là đợt cắt...
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Thị trường đang hướng về các báo cáo từ Hoa Kỳ được công bố vào lúc 21 giờ VN. Báo cáo của Conference...
🔥Thị trường nổi bật: GOLD H1 Nhận định trước đó vẫn đang đi đúng hướng khi giá Vàng quét xuống đáy mới...
Dầu Giá dầu thô Brent đã giảm mạnh trong hai tuần liên tiếp và giá hiện đang kiểm...
Tờ Financial Times dẫn lời ông Valdis Dombrovskis - Phó Chủ tịch Điều hành của EU, cho biết Tesla (TSLA.US) và các hãng...
Thị trường chứng khoán Mỹ bắt đầu suy yếu nghiêm trọng vào nửa cuối quý 3 năm nay. Một phần nguyên nhân được...
Tâm lý tiêu cực trên thị trường chứng khoán trong phiên Á, các chỉ số Trung Quốc dẫn đầu đà...
Tin tức & dữ liệu: Hôm qua: Đóng cửa phiên ngày thứ Hai tại thị trường Mỹ, giá vàng giao ngay giảm 9,7...
Lợi suất tăng là chủ đề chính trong phiên giao dịch đầu tuần với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng...
Lợi suất đang là chủ đề chính trên thị trường hôm nay. Đợt bán tháo trái phiếu vào tháng...
Tổ chức IFR (International Financing Review of Refinitiv Reuters) khuyến nghị mở vị thế BUY trên cặp AUDUSD theo các...
Các chỉ số thị trường chứng khoán châu Âu đã khởi đầu một tuần mới đầy khó khăn. Sự sụt giảm có thể được...
Chỉ số sản xuất của Fed tháng 9 tại Dallas là dữ liệu duy nhất của Hoa Kỳ được lên lịch trong một ngày giao dịch thiếu vắng...
Thị trường chứng khoán Trung Quốc đã trải qua một phiên giao dịch đầu tuần yếu kém, với việc cổ phiếu của các nhà...
Lĩnh vực thời trang đang có một ngày thứ Hai không mấy vui vẻ trước tâm lý yếu kém ở Trung Quốc và...
Viện Ifo của Đức đã phát hành một bộ chỉ số mới hôm nay lúc 9:00 sáng BST (3:00 chiều VN). Chỉ số môi...
Chỉ số DAX (DE30) đã bắt đầu tuần mới với mức tăng nhẹ trước khi giảm tốc dần. Hiện chỉ số đã...
Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương giao dịch trái chiều trong phiên giao dịch đầu tuần - Nikkei...
