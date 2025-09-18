BREAKING: NHTW Thổ Nhĩ Kỳ CBRT tăng lãi suất repo một tuần lên 30%!
Lãi suất cở bản (mỗi tuần) của Thổ Nhĩ Kỳ công bố 30,00%. Dự báo: 30,00%. Trước đó: 25,00% Đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ...
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Ngay sau quyết định, chúng ta đã thấy đồng USD suy yếu rõ rệt phản ứng với động thái của Fed, vốn phù hợp với kỳ vọng, nhưng vẫn còn sự không chắc chắn về các dự báo Fed sẽ đưa ra. Đáng chú ý, đây là đợt cắt...
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Ngân hàng Anh đã công bố quyết định chính sách tiền tệ mới nhất hôm nay lúc 18:00 giờ VN. Dự báo...
Giá dầu thô đang đi xuống trong ngày giao dịch hôm nay do kỳ vọng về việc Hoa Kỳ phát đi tín hiệu tăng lãi...
Na Uy - Quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Na Uy (NHTW). Thực tế 4,25%. Dự kiến 4,25%. Trước 4,00%. NHTW Na Uy có...
Ngân hàng Quốc gia Thụy Điển (Riksbank) tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên 4,25%. Riksbank đã tăng lãi...
Thụy Sĩ (SNB) - Quyết định lãi suất. Thực tế: 1,75%. Dự báo: 2,00%. Trước: 1,75% Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ đã quyết...
Các chỉ số Hoa Kỳ suy yếu sau các nhận xét của FOMC Các chỉ số châu Âu dự kiến mở cửa giảm điểm Các...
Lập luận hawkish từ cuộc họp FOMC vào sáng sớm hôm nay đã gây ra đợt bán tháo trên thị trường chứng...
FOMC đã công bố quyết định về chính sách tiền tệ mới nhất hôm nay lúc 01:00 rạng sáng 21-9 (giờ VN). Không...
Credit Agricole khuyến nghị mở vị thế BUY trên cặp AUDUSD theo các mức sau: Vào lệnh (theo giá thị trường):...
Credit Agricole khuyến nghị mở vị thế BUY trên cặp EURUSD theo các mức sau: Vào lệnh (theo giá thị trường):...
Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) đã phát hành báo cáo hàng tuần về tồn kho dầu mỏ của Hoa Kỳ vào...
GBP đã phải đối mặt với áp lực sau 7:00 sáng BST (1:00 trưa giờ VN) hôm nay. Lạm phát CPI toàn phần của Anh giảm...
Studio trò chơi Ubisoft (UBI.FR) đã chia sẻ một số thông tin mới nhất thông qua trailer kỷ niệm...
Tỷ lệ thất nghiệp ở Thụy Điển đã cao hơn nhiều so với mức dự báo. Các dữ liệu yếu kém đã khiến cho việc đưa ra các...
Sau khi lạm phát ở Anh công bố cho thấy mức giảm bất ngờ, thị trường đã chứng kiến tỷ giá GBPUSD giảm mạnh. Đồng bảng Anh suy...
Các chỉ số châu Âu mở cửa tăng điểm. Quyết định lãi suất của Fed vào buổi chiều. Hôm nay các...
Vương Quốc Anh, Lạm phát CPI tháng 8: CPI (hàng năm): Thực tế 6,7%. Dự kiến 7%. Kỳ trước 6,8% Lạm phát CPI...
Các chỉ số Phố Wall đã khép phiên hôm qua trong sắc đỏ với chỉ số SP500 và Nasdaq 100 đều giảm 0,22%. Lợi...
