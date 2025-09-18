Nhận định 20.09.2023: Vàng sẽ ra sao trước quyết định của Fed?
Tin tức & dữ liệu: Hôm qua: Tại Phố Wall, một ngày trước quyết định của Fed, có thể thấy áp lực thận trọng...
Tin tức thị trường
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Ngay sau quyết định, chúng ta đã thấy đồng USD suy yếu rõ rệt phản ứng với động thái của Fed, vốn phù hợp với kỳ vọng, nhưng vẫn còn sự không chắc chắn về các dự báo Fed sẽ đưa ra. Đáng chú ý, đây là đợt cắt...
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Dữ liệu lạm phát của Canada trong tháng 8 công bố tối qua đã khiến thị trường khá bất ngờ. Báo cáo...
Giá khí đốt tự nhiên NATGAS (+4%) và khí đốt tự nhiên TTF châu Âu (+8,5%) tăng do thông tin mỏ...
Dầu OPEC dự kiến nhu cầu dầu sẽ tăng trưởng trong năm tới, bất chấp nhu cầu tại Trung Quốc giảm. Thỏa...
Sự phục hồi của giá dầu được thúc đẩy bởi các động thái của OPEC + vẫn tiếp tục, đặc biệt khi Ả Rập Saudi và Nga gia...
Giấy phép xây dựng tháng 8: 1,543 triệu (dự kiến 1,44 triệu; trước 1,443 triệu) Nhà mới khởi công: 1,283 triệu (dự...
- Canada, Lạm phát CPI tháng 8: Hàng năm: Thực tế 4%. Dự kiến 3,8%. Trước 3,3%. Hàng tháng: Thực tế...
Tính đến phiên hôm nay, thị trường tiền điện tử liên tiếp phục hồi nhờ làn sóng thông tin liên quan...
Báo cáo lạm phát tháng 8 ở khu vực đồng Euro là một thông tin quan trọng buổi sáng hôm nay. Tuy nhiên...
Thị trường vẫn khá yên tĩnh trước cuộc chạy marathon của các ngân hàng trung ương vào cuối tuần này. Các...
Các chỉ số châu Âu mở cửa giảm điểm Dữ liệu lạm phát ở khu vực đồng euro và Canada Dữ liệu...
Các chỉ số Hoa Kỳ có sự biến động nhỏ vào cuối phiên hôm qua - S&P 500 tăng 0,07%, Dow Jones tăng 0,02% và...
Phố Wall kết thúc ngày thứ Hai với mức biến động tương đối thấp, khi các nhà đầu tư đang chờ đợi quyết định quan trọng...
Thị trường crypto đang phục hồi trên diện rộng trong hôm nay. Thị trường ngoại hối không có nhiều biến động lớn, nhất là...
New home construction starts from Canada came in 252k vs 234,3 k expected and 255,2 k previously Dự án nhà mới khởi công xây...
DE30 đang ở trong vùng hỗ trợ quan trọng ngay đầu tuần. Cổ phiếu của Lonza (LONN.CH) rớt 12% sau khi CEO rời đi. Tổng quan...
Cặp EUR/USD tiếp tục chịu sức ép mặc dù Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) công bố tăng lãi suất vào...
Thị trường tiền tệ khá im ắng vào ngày đầu tuần, trong khi thị trường chứng khoán đang giảm mạnh (châu Âu và...
Các chỉ số của Trung Quốc đang được ghi nhận sự suy yếu mạnh mẽ trong hôm nay với CHN.cash rớt gần 1%. Dữ liệu vĩ mô thực tế thấp hơn...
Tuần giao dịch mới bắt đầu với chiều hướng không mấy tích cực đối với các nhà đầu tư của Societe...
