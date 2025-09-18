Lịch Kinh Tế: Dữ liệu vĩ mô của Canada
Các chỉ số châu Á và châu Âu chịu sức ép từ đà giảm của phiên Phố Wall hôm thứ sáu...
Tin tức thị trường
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Ngay sau quyết định, chúng ta đã thấy đồng USD suy yếu rõ rệt phản ứng với động thái của Fed, vốn phù hợp với kỳ vọng, nhưng vẫn còn sự không chắc chắn về các dự báo Fed sẽ đưa ra. Đáng chú ý, đây là đợt cắt...
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Chainlink đang dẫn đầu đà tăng trên thị trường tiền điện tử hôm nay với mức biến động cao nhất...
Hôm nay không có nhiều sự kiện diễn ra và thị trường chứng khoán Nhật Bản đóng cửa cho kỳ nghỉ lễ quốc gia....
Tuần giao dịch sắp tới dự kiến sẽ là một tuần đầy biến động với hàng loạt báo cáo và sự kiện...
1) Dữ liệu kinh tế của Trung Quốc hôm nay khá tích cực, gồm có sản xuất công nghiệp (hàng năm) tăng 4,5% (dự kiến:...
Dữ liệu sản xuất công nghiệp của Mỹ tháng 8 (theo tháng): 0,4% (dự kiến: 0,1%; kỳ trước: 0,1%) Công suất hiệu dụng của...
Trung Quốc đang nỗ lực thúc đẩy nền kinh tế sau những khó khăn bắt nguồn từ các hạn chế COVID....
Tâm lý thị trường đang trở nên xấu đi trong nửa cuối ngày giao dịch cuối cùng khi nhiều người quyết...
Chỉ số tâm lý tiêu dùng của Đại học Michigan Mỹ tháng 9: 67,7 (dự kiến: 69,0; kỳ trước 69,5) Chỉ số tình...
Hôm nay, được xem là "Freaky Friday" (được sử dụng để mô tả một ngày có biến động cao và không...
Dữ liệu vĩ mô mạnh mẽ của Trung Quốc. Báo cáo về nền công nghiệp sản xuất, chỉ số của Đại học Michigan và mức dự...
Phố Wall hôm qua đã khép lại phiên giao dịch trong sắc xanh với chỉ số Nasdaq và S&P 500 tăng hơn 0,8%, Dow...
Tin tức & dữ liệu: Hôm qua: ECB đã quyết định tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản - đánh dấu lần tăng thứ 10 liên...
Hôm qua, ECB quyết định tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản nhưng sau đó cũng báo hiệu cho sự kết thúc của chu...
Cổ phiếu ARM đã bắt đầu giao dịch ở mức 54.5 với mức giá IPO là 54.1. Giá cổ phiếu tăng đến 62 USD và hiện tại đang...
Lượng working gas tồn kho tuần này đã tăng thêm 57 tỷ feet khối, mức tăng này cao hơn con số 51 tỷ feet khối được dự đoán...
Màn ra mắt sàn chứng khoán Nasdaq của công ty chuyên thiết kế chip Arm Holdings (ARM.US) đang tạo được tiếng vang lớn...
Dữ liệu vĩ mô của Mỹ (19:30 giờ VN) Đơn xin trợ cấp thất nghiệp: Thực tế 220k. Dự kiến 225k. Trước 216k. Đề Nghị Tiếp Tục Trợ Cấp Thất Nghiệp:...
Lãi suất tiền gửi: 4,0% (dự kiến: 3,75%; trước: 3,75%). Thị trường đang định giá xác suất tăng điểm là khoảng 60%. Các...
