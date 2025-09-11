CẬP NHẬT MỚI: Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp thấp hơn dự kiến 📌
19:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu việc làm : Số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp tiếp tục: thực tế 1.965 nghìn; dự báo...
Tin tức thị trường
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Oracle đã khiến thị trường sôi động với kết quả kinh doanh mới công bố. Trước giờ mở cửa, cổ phiếu công ty tăng hơn 30%, đưa vốn hóa vượt mức 200 tỷ USD. Dù kết quả EPS và doanh thu không đạt kỳ vọng, các chi tiết trong báo cáo...
Cổ phiếu của Delta Air Lines (DAL.US) đã tăng mạnh sau khi công ty khôi phục dự báo lợi nhuận cả năm, điều mà thị trường...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới tiếp tục phục hồi trong sáng 10/7, giao dịch ở mức 3.323 USD/oz,...
Hợp đồng tương lai chỉ số DAX (DE40) đang ghi nhận mức giảm nhẹ nhưng vẫn dao động quanh mốc 24.700 điểm. Cổ phiếu của Thyssenkrupp,...
Cổ phiếu của các công ty châu Âu có mối liên hệ chặt chẽ với Trung Quốc đang tăng giá mạnh, được hỗ trợ bởi...
Cổ phiếu của Barry Callebaut (BARN.CH), nhà chế biến ca cao lớn nhất thế giới, đã giảm hơn 12% trong ngày hôm nay sau khi công...
Tuần trước, giá Bitcoin đã tăng gần 6%, và vào ngày 9 tháng 7, đồng tiền điện tử này nhanh chóng...
Các hợp đồng tương lai chứng khoán tại Châu Âu và Mỹ điều chỉnh nhẹ sau phiên tăng mạnh trước đó. Lịch...
CPI của Na Uy trong tháng 6 đạt 3% so với 3,2% dự kiến và 3% trước đó. Krone Na Uy giảm nhẹ sau báo cáo lạm phát...
Biên bản cuộc họp FOMC tháng 6 của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) được thị trường đánh giá là khá ôn hòa,...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 09/07, chỉ số S&P 500 tiến 0.61% lên 6,263.26 điểm và chỉ số Nasdaq cộng 0.94%...
Theo bài đăng của Tổng thống Hoa Kỳ Trump trên Truth Social, Hoa Kỳ sẽ áp dụng các mức thuế này bắt đầu từ ngày...
Peter Navarro, cố vấn thương mại của Tổng thống Trump, đã công khai chỉ trích Apple vì tiếp tục phụ thuộc vào sản xuất...
21:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu EIA : Dự trữ dầu thô: thực tế là 7.070 triệu; dự báo là -1.700 triệu; trước...
Phố Wall lạc quan sau khi những tuyên bố của Donald Trump trong cuộc họp báo ngày hôm qua đã phần nào làm...
Doanh số bán buôn của Hoa Kỳ (báo cáo tháng 6): Thực tế -0,3% MoM, dự kiến 0,2% MoM và trước đó 0,1% MoM Hàng...
Hôm nay, Nvidia (NVDA.US) chính thức trở thành công ty đầu tiên đạt mức vốn hóa thị trường 4 nghìn tỷ USD....
Cổ phiếu của nhà sản xuất quốc phòng hàng đầu Na Uy, Kongsberg Gruppen ASA (KOG.NO), giảm 12% trong ngày hôm nay sau...
Tâm lý tích cực tiếp tục bao trùm Phố Wall — chủ yếu nhờ việc hoãn thời hạn chót áp thuế cuối cùng...
