Ngành ô tô Đức chịu áp lực bán tháo 📉 do 'chiến tranh thương mại' với Trung Quốc?
Các công ty ô tô Đức tiếp tục chịu áp lực bán ra ngày hôm nay sau những bình luận ngày...
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Ngay sau quyết định, chúng ta đã thấy đồng USD suy yếu rõ rệt phản ứng với động thái của Fed, vốn phù hợp với kỳ vọng, nhưng vẫn còn sự không chắc chắn về các dự báo Fed sẽ đưa ra. Đáng chú ý, đây là đợt cắt...
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc thông báo rằng việc cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt đầu có hiệu lực từ ngày...
Quyết định chính sách hôm nay của ECB sẽ được công bố lúc 19:15 giờ VN, đang thu hút sự chú ý của...
Quyết định lãi suất của ECB Trợ cấp thất nghiệp, lạm phát PPI và doanh số bán lẻ của Mỹ Các...
Phiên giao dịch ở Phố Wall hôm qua khép lại với một mức tăng khá khiêm tốn cùng nguồn cung lớn mạnh hơn trong...
- Dữ liệu vĩ mô quan trọng của hôm nay chính là báo cáo lạm phát CPI của Mỹ mặc dù có thể...
Mỹ - Báo cáo tồn kho hàng tuần của EIA: Tồn kho dầu thô: Thực tế: +3,95 triệu thùng. Dự kiến: -1,6 triệu thùng....
Mỹ, Chỉ số lạm phát tháng 8: Chỉ số CPI hàng năm: Thực tế: 3,7% so với cùng kỳ. Dự kiến: 3,6% y/y. Trước...
Bảng Anh phiên hôm nay đang sụt giảm so với đồng USD sau khi dữ liệu GDP trong tháng 7 của nước Anh yếu hơn đáng kể so với dự...
Dữ liệu lạm phát CPI của Mỹ Thị trường châu Âu mở cửa thấp điểm Thông tin vĩ mô quan trọng duy nhất...
Dữ liệu GDP của Vương quốc Anh: Báo cáo GDP so với cùng kỳ năm ngoái: Thực tế 0,0% (Dự báo 0,4%, 0,9% trước...
Các chỉ số Phố Wall đóng phiên hôm qua trong sắc đỏ với chỉ số SP500 (US500) giảm 0,60% ở mức 4460 điểm, Nasdaq 100 (US100)...
Báo cáo mới nhất của OPEC đã được công bố vào hôm nay, cho thấy rõ mức thâm hụt ngày càng...
Đức, chỉ số tâm lý ZEW trong tháng 9. Công bố: -11,4 Dự kiến: -15 Trước đó: -12,3 Điều kiện hiện tại: Công...
Vì lịch kinh tế vĩ mô hôm nay không có gì đặt biệt, với chỉ số tâm lý kinh tế của Đức (ZEW) là...
Thị trường chứng khoán châu Âu mở cửa với các chỉ số di chuyển trái chiều Lịch vĩ mô hôm...
Chỉ số CPI chính thức (theo năm): 2,6%, dự kiến 2,6%, trước 2,6% Chỉ số CPI chính thức (theo tháng): 0,5%, dự kiến 0,5%, trước...
Dữ liệu vĩ mô từ Vương quốc Anh: Tỷ lệ thất nghiệp: 4,3% so với dự kiến 4,3% và 4,2% trước đó. Thay đổi số đơn xin...
Phố Wall đóng phiên hôm qua trong sắc xanh với chỉ số Nasdaq của các công ty công nghệ tăng hơn 1%. Chỉ số...
Tin tức & dữ liệu: Hôm qua: Phố Wall kết thúc phiên khởi đầu tuần mới khá tích cực, Nasdaq tăng 1,14%,...
