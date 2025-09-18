Tin đầu ngày: Đồng USD thoái lui!
Phố Wall kết thúc phiên khởi đầu tuần mới khá tích cực, Nasdaq tăng 1,14%, S&P 500 cộng 0,67% và Dow Jones...
Tin tức thị trường
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Xem tiếp
Ngay sau quyết định, chúng ta đã thấy đồng USD suy yếu rõ rệt phản ứng với động thái của Fed, vốn phù hợp với kỳ vọng, nhưng vẫn còn sự không chắc chắn về các dự báo Fed sẽ đưa ra. Đáng chú ý, đây là đợt cắt...
Xem tiếp
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Xem tiếp
Phố Wall kết thúc phiên khởi đầu tuần mới khá tích cực, Nasdaq tăng 1,14%, S&P 500 cộng 0,67% và Dow Jones...
Bitcoin giảm 2,70% và đang gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì ở vùng hỗ trợ quan trọng ở mức 25.200 USD. Tâm lý...
Tuần này sẽ đặc biệt quan trọng đối với EUR/USD vì hai lý do Đầu tiên, chúng ta sẽ có dữ liệu về lạm phát...
Tuần giao dịch mới khởi đầu tương đối sôi động, được thúc đẩy bởi những bình luận từ Thống đốc BoJ - ông Ueda, người có...
Chỉ số DAX của Đức (DE30) một lần nữa đã phục hồi mạnh mẽ từ vùng hỗ trợ tại 15.600 điểm. Trên khung thời gian D1, xuất hiện một mô...
Các chỉ số châu Âu hợp đồng tương lai dự kiến phiên giao dịch tiền mặt ở Lục địa Già hôm nay mở cửa tăng điểm. Tâm...
Chỉ số lạm phát CPI (hàng năm) của tháng 8 đã đạt 4,8% thấp hơn mức dự kiến 5,4%. Mức động lực là -0,8% nhiều hơn dự...
Các chỉ số Hoa Kỳ tăng nhẹ vào phiên cuối của thứ Sáu sau đà giảm trong suốt tuần trước. Chỉ số Nasdaq của các...
Quyết định lãi suất trong tháng 9 của FOMC đang đến gần nhưng trước đó, thị trường sẽ đón nhận một...
- Thị trường chứng khoán châu Âu kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tuần qua với sắc xanh sau các phiên...
Khí đốt tự nhiên (LNG) đang nhận được nhiều sự chú ý trong phiên giao dịch hôm nay sau khi các tổ chức công...
Các chỉ số châu Âu dự kiến mở cửa tăng điểm Dữ liệu việc làm tháng 8 của Canada sẽ được công bố vào...
Các chỉ số Phố Wall hôm qua đóng phiên trong sắc đỏ với S&P 500 rớt 0,32%, Nasdaq giảm 0,89% và Russell 2000...
Tin tức & dữ liệu: Hôm qua: Kết phiên giao dịch thứ năm, giá dầu thô Brent tại London giảm 0,68 USD/thùng,...
Hôm qua, trong phiên giao dịch châu Á, các chỉ số của Trung Quốc sụt giảm mạnh, với Hang Seng mất 1,34% còn...
Trái ngược với giá OIL.WTI không bị ảnh hưởng nhiều bởi các báo cáo của EIA được công bố vào hôm nay,...
Mỹ, Trợ cấp thất nghiệp: Thực tế: 216k. Dự kiến: 233,5k. Trước: 228k Chi phí nhân công Qúy 2 (chính thức): Năng...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ