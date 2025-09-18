CẬP NHẬT MỚI : GDP khu vực đồng euro được điều chỉnh giảm! EURUSD tăng!
Việc công bố báo cáo chính thức GDP quý 2 thấp hơn báo cáo sơ bộ của Khu vực đồng tiền chung châu...
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Ngay sau quyết định, chúng ta đã thấy đồng USD suy yếu rõ rệt phản ứng với động thái của Fed, vốn phù hợp với kỳ vọng, nhưng vẫn còn sự không chắc chắn về các dự báo Fed sẽ đưa ra. Đáng chú ý, đây là đợt cắt...
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Đồng yên Nhật gần đây đã trải qua những biến động đáng kể, làm gia tăng mối lo ngại rằng giới lãnh đạo Nhật Bản...
Dữ liệu thị trường lao động Mỹ - báo cáo Trợ cấp thất nghiệp hàng tuần. Chỉ số PMI Ivey của Canada. Phát...
Các chỉ số châu Á - Thái Bình Dương đang giảm với Nikkei 225 của Nhật Bản rớt 1,0%, S&P/ASX 200 của Úc...
Tin tức & dữ liệu: Hôm qua: Kết phiên ngày thứ Tư, Dow Jones rớt 0,57%, S&P 500 lùi 0,7%, còn Nasdaq...
Phố Wall mở đầu phiên giao dịch ngày thứ Tư giảm nhẹ, sau đó tình hình tệ hơn khi ISM công bố các...
Susan Collins, chủ tịch Cục dự trữ Liên Bang ở Boston đã nhận xét về tình hình kinh tế hôm nay của Mỹ. Nhìn...
AMC Entertainment (AMC.US) - một chuỗi rạp phim của Mỹ và là một trong những công ty đi đầu cơn sốt “meme-stocK” - đã...
Gogo (GOGO.US), nhà cung cấp Internet băng thông rộng trên máy bay của Mỹ dành cho máy bay doanh nghiệp là...
USDCAD đã trải qua một đợt biến động tăng vọt lúc 21:00 tối nay sau khi lãi suất của Ngân hàng Canada (BoC) và...
🔴 Bạch kim phản ứng mạnh khi mức lợi suất và đồng USD tăng mạnh Bạch kim và palladium hiện là một trong các kim loại bị...
Việc cắt giảm nguồn cung tự nguyện gần đây của Nga và Ả Rập Saudi được gia hạn cho đến cuối năm 2023 đã có tác động đáng...
GDP năm của Úc vượt ngoài mong đợi Cán cân thương mại của Mỹ tháng 6 Chỉ số dịch vụ của Viện Quản...
Các chỉ số Châu Á - Thái Bình Dương suy giảm. Nikkei 225 của Nhật Bản là trường hợp ngoại lệ...
Tin tức & dữ liệu: Hôm qua: Kết phiên ngày thứ Ba, hợp đồng dầu Brent tiến 1,04 USD lên 90,04 USD/thùng,...
Các chỉ số Phố Wall hầu hết đều giảm sau kỳ nghỉ cuối tuần kéo dài. Kết phiên thứ Ba, chỉ số Dow Jones mất 0,56%, S&P 500...
Giá dầu Brent và WTI tăng khi việc cắt giảm nguồn cung được kéo dài. Giá dầu Brent (OIL) và WTI (OIL.WTI)...
Oil Một thông báo chính thức về việc gia hạn cắt giảm sản lượng bổ sung của Ả Rập Saudi và xuất khẩu dầu của Nga cho đến...
Hôm nay, khi Phố Wall bắt đầu tuần mới sau ngày thứ Hai nghỉ lễ Ngày Lao động, sự chú ý của các nhà đầu...
