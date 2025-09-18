Lịch kinh tế: Chỉ số PMI dịch vụ khu vực đồng Euro, đơn đặt hàng nhà máy của Mỹ
Chỉ số châu Âu mở cửa giảm điểm Dữ liệu vĩ mô yếu kém của Trung Quốc Chỉ số PMI từ các nước châu...
Tin tức thị trường
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Ngay sau quyết định, chúng ta đã thấy đồng USD suy yếu rõ rệt phản ứng với động thái của Fed, vốn phù hợp với kỳ vọng, nhưng vẫn còn sự không chắc chắn về các dự báo Fed sẽ đưa ra. Đáng chú ý, đây là đợt cắt...
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Thị trường châu Á - Thái Bình Dương ảm đạm do dữ liệu vĩ mô yếu hơn mong đợi của Trung Quốc. Các chỉ số Nikkei/Topix...
Báo cáo NFP cho tháng 8 đã được công bố hôm thứ Sáu tuần qua và mặc dù vẫn còn một...
Phiên hôm qua không có nhiều sự kiện xảy ra do nghỉ lễ Lao động ở Mỹ. Thị trường chứng khoán Mỹ và...
Thị trường lao động yếu hơn có thể làm giảm khả năng của một đợt tăng lãi suất tiếp theo ở Mỹ. Giá dầu cao hơn...
Pháp - Dữ liệu lạm phát tháng 8 đã được phát hành vào lúc 13:45 giờ VN hôm nay: CPI...
Báo cáo CPI của các quốc gia châu Âu sắp được phát hành, bao gồm cả Pháp và Ba Lan. Biên...
Phiên Phố Wall hôm qua đã khép lại với các chỉ số chính ngập trong sắc xanh. S&P 500 tăng 0,38%, Nasdaq...
Tin tức & dữ liệu: Hôm qua: Kết phiên ngày thứ Tư, S&P 500 tiến 0,38% - ghi nhận đà tăng 4 phiên liên...
Báo cáo của ADP gây thất vọng khi cho thấy mức tăng trưởng việc làm trong khu vực tư nhân chỉ đạt con số 177.000...
Tồn kho dầu thô (báo cáo DoE): -10,584 triệu thùng (Dự kiến: -3,267 triệu thùng. Trước: -6,135 triệu thùng) Sản...
Số lượng nhà bán đang chờ xử lý hàng tháng tại Mỹ tăng 0,9% so với dự kiến là -0,95% và kỳ trước là...
Mỹ - Báo cáo GDP Quý 2 Tăng trưởng GDP (hàng năm): Thực tế: 2,1%. Dự kiến: 2,4%. Trước: 2,0% PCE...
Báo cáo việc làm ADP của Mỹ đã được công bố vào 19:15 hôm nay. Dữ liệu này được thị trường theo dõi...
CPI Đức tháng 8 đã được công bố lúc 19:00 giờ VN: CPI hàng năm: Thực tế: 6,1%. Dự kiến: 6,0%. Trước:...
Bitcoin nhảy vọt hơn 7,0% trong phiên giao dịch hôm qua Tại sao chiến thắng của Grayscale trước SEC lại quan trọng đến vậy? Trên...
Báo cáo lạm phát CPI và HICP tháng 8 được công bố lúc 14:00 chiều theo giờ VN: Báo cáo...
Các chỉ số hợp đồng tương lai dự kiến thị trường châu Âu sẽ mở cửa trái chiều. Một số thông tin CPI quan...
