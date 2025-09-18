Bản tin ngày 30.08.2023
Thị trường vẫn đang kỳ vọng kịch bản “hạ cánh mềm” sẽ diễn ra. Sau dữ liệu yếu kém về Cơ hội việc làm hôm...
Tin tức thị trường
Dự báo lãi suất – Năm thứ 1 (Q3): thực tế 3,4%; trước đó 3,6%; Dự báo lãi suất – Năm thứ 2 (Q3): thực tế 3,1%; trước đó 3,4%; Quyết định lãi suất của Fed: thực tế 4,25%; dự báo 4,25%; trước...
Ngay sau quyết định, chúng ta đã thấy đồng USD suy yếu rõ rệt phản ứng với động thái của Fed, vốn phù hợp với kỳ vọng, nhưng vẫn còn sự không chắc chắn về các dự báo Fed sẽ đưa ra. Đáng chú ý, đây là đợt cắt...
01:00 sáng mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Trong nhiều tuần qua, thị trường đã nghiêng về khả năng giảm 25 điểm cơ bản — lần cắt đầu tiên kể từ đợt giảm từ 4,75% xuống 4,5% vào tháng 12/2024. Tuy nhiên,...
Tin tức & dữ liệu: Hôm qua: Kết phiên ngày thứ Ba, Nasdaq tăng 1,74%, S&P 500 tiến 1,45% - ghi nhận phiên tăng...
Kết phiên ngày thứ Ba, Nasdaq tăng 1,74%, S&P 500 tiến 1,45% - ghi nhận phiên tăng mạnh nhất kể từ ngày 02/06/2023....
Bitcoin cũng như các đồng tiền điện tử khác đã có bước nhảy vọt sau khi Tòa phúc thẩm Liên bang Hoa Kỳ...
Chỉ số niềm tin tiêu dùng của Conference Board (CB) tháng 8 đã được công bố vào lúc 21:00 hôm nay. Trái...
Case-Shiller của Cơ quan an ninh quốc gia NSA: 0,0% tháng 6. Tháng trước: -0,4% Case-Shiller của 10 thành phố: -0,5%....
Gần đây, sự tăng giá mạnh mẽ của các chỉ số chứng khoán Trung Quốc đã trở thành một trong những chủ đề “hot”...
Tâm lý thị trường cải thiện trước phiên châu Âu Các chỉ số Trung Quốc tiếp đục đà phục hồi Thông...
Chỉ số tâm lý tiêu dùng Đức thực tế thấp hơn dự kiến và cả số liệu kỳ trước: Chỉ số của GfK: -25,5. Dự kiến: -24,5....
Các chỉ số Phố Wall hôm qua vẫn đóng cửa trong sắc xanh bất chấp áp lực chốt lời vào giữa phiên. Các...
Tin tức & dữ liệu: Hôm qua: Kết phiên đầu tuần, Dow Jones tăng 0,62%, S&P 500 tiến 0,63% và Nasdaq cộng 0,84%. Cả...
Đà tăng trưởng của chứng khoán Trung Quốc phiên hôm qua đã thúc đẩy tâm lý thị trường...
Chỉ số sản xuất của Ngân hàng dự trữ liên bang Dallas (Fed Dallas) tháng 8: Thực tế: -17,2. Dự kiến: -18, Trước: -20 Nhận...
Cặp EUR/USD đã trở thành tâm điểm chú ý từ tuần trước. Giới đầu tư kỳ vọng những tuyên bố của ông Powell...
Giá khí đốt tự nhiên của Hoa Kỳ (NATGAS) đã bắt đầu giao dịch tuần mới với một cú “gap” tăng, hiện đang tiến...
Chứng khoán Trung Quốc đang dẫn đầu đà tăng trong phiên giao dịch châu Á-Thái Bình Dương ngày hôm...
Các chỉ số Châu Âu tăng điểm đầu phiên giao dịch hôm nay Bài phát biểu của các thành viên...
Hội nghị chuyên đề kinh tế Jackson Hole đã kết thúc và giờ đây, trọng tâm sẽ chuyển sang các...
Các chỉ số chứng khoán châu Âu đã đánh rơi hết lợi nhuận có được đầu phiên giao dịch...
Các chỉ số châu Âu mở cửa giảm điểm Bài phát biểu của ông Jerome Powell - Chủ tịch Cục Dự trữ Liên...
